Два революционных открытия о вакцинации и иммунитете к коронавирусу

Сейчас научное сообщество беспокоит два ключевых вопроса: даст ли вакцина реальную защиту от COVID-19 и формируется ли иммунитет у людей, переболевших недугом, защитит ли их это от повторного заражения. Две серии доклинических экспериментов американских исследователей свидетельствуют о том, что на оба вопроса можно ответить утвердительно.

Ученые из Медицинского центра Бет Исраэль провели две серии экспериментов с макаками. Сначала они доказали, что экспериментальные ДНК-вакцины защитили животных от заражения коронавирусной болезнью. На втором этапе исследования – показали, как формируется защитный иммунитет у животных, которые побороли COVID-19.

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Исследования вакцины

Действие вакцины протестировали на 25 макаках, при этом в экспериментах принимали участие также 10 животных в контрольной группе, то есть всего вакцину протестировали на 35 макаках. Все привитые животные продемонстрировали способность производить нейтрализующие антитела против SARS-CoV-2. Через три недели после повторной вакцинации их инфицировали, чтобы оценить степень защиты вакцины.

У восьми привитых обезьян вируса не обнаружили, другие животные имели вирусную нагрузку значительно ниже по сравнению с контрольной группой. В целом, лучший показатель выработки антител был у животных с низкой концентрацией вируса в организме.

То есть, одних животных вакцина защитила полностью, а других только частично.

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Формирование иммунитета

Второй этап исследований доказал, что животные, которые переболели COVID-19, формировали естественный защитный иммунитет против повторного заражения инфекцией. Ученые подвергли девять животных заражению через месяц после выздоровления и обнаружили, что иммунитет почти полностью защищал их от повторного инфицирования.

Исследование является важным аргументом того, что разработкуа эффективной вакцины против COVID-19 все-таки возможна. А для того, чтобы оценить длительность иммунной защиты от повторного инфицирования, испытаний недостаточно.

Такие выводы также свидетельствуют о том, что формирование популяционного иммунитета к COVID-19, по крайней мере на время, но все-таки возможно.