Двое из пятнадцати больных коронавирусом пациентов, которых главврач отпустил домой, умерли

В Кривом роге умерли двое из 15 пациентов, которых самовольно решила выписать главврач городской больницы № 4. У пациентов были подтверждены диагнозы COVID-19. Сейчас в больнице работает специальная комиссия, которая даст оценку действиям руководства заведения.

Про смерть двох пацієнтів повідомили у пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації, пише Радіо Свобода.

Читайте також: У Кривому розі 15 хворих на коронавірус лікар самовільно виписав з лікарні

Провину головлікаря наразі не довели, у її діях, за словами голови Дніпропетровської ОДА Святослава Олійника, "була логіка".

Все слід ретельно дослідити, є ситуації, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, лікарка очевидно хотіла вберегти інших пацієнтів від зараження,

– повідомив Олійник.

Те, правильним було таке рішення чи ні, з'ясує спеціальна комісія, яка працює у медзакладі.

Наразі головну лікарку лікарні Людмилу Мірянову тимчасово усунули від роботи.

Як відбулося зараження: чому інфікувалися люди

Він також розповів, що у терапевтичному відділенні неінфекційної лікарні померла жінка, в якої посмертно діагностували COVID-19.

Епідеміологи встановили контактних осіб, зокрема з'ясували, що серед них є лікарі, які спілкувалися з іншими пацієнтами.

Тепер в лікарні протестують максимальну кількість медпрацівників.



Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.