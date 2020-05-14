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Двое из пятнадцати больных коронавирусом пациентов, которых главврач отпустил домой, умерли

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2 з 15 пацієнтів, яких самовільно виписали з лікарні попри діагноз коронавірус, померли
2 з 15 пацієнтів, яких самовільно виписали з лікарні попри діагноз коронавірус, померли / hromadske.radio

В Кривом роге умерли двое из 15 пациентов, которых самовольно решила выписать главврач городской больницы № 4. У пациентов были подтверждены диагнозы COVID-19. Сейчас в больнице работает специальная комиссия, которая даст оценку действиям руководства заведения.

Про смерть двох пацієнтів повідомили у пресслужбі Дніпропетровської облдержадміністрації, пише Радіо Свобода.

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Провину головлікаря наразі не довели, у її діях, за словами голови Дніпропетровської ОДА Святослава Олійника, "була логіка".

Все слід ретельно дослідити, є ситуації, з якими наші лікарі стикаються вперше. Відправляючи людей без симптомів на самоізоляцію додому, лікарка очевидно хотіла вберегти інших пацієнтів від зараження,
– повідомив Олійник.

Те, правильним було таке рішення чи ні, з'ясує спеціальна комісія, яка працює у медзакладі.

Наразі головну лікарку лікарні Людмилу Мірянову тимчасово усунули від роботи. 

Як відбулося зараження: чому інфікувалися люди

Він також розповів, що у терапевтичному відділенні неінфекційної лікарні померла жінка, в якої посмертно діагностували COVID-19.

Епідеміологи встановили контактних осіб, зокрема з'ясували, що серед них є лікарі, які спілкувалися з іншими пацієнтами.

Тепер в лікарні протестують максимальну кількість медпрацівників.


Перебіг захворювання COVID-19/Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Жертвы Новости Кривого Рога Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Лечение
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