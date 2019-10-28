Двое маленьких детей выпали из окна больницы

Дети остались живы, однако получили серьезные травмы. Так, в результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат – повреждения позвоночника.

Сейчас они находятся в областной детской больнице, передает пресс-служба полиции Одессы.

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По словам полицейских, малышей забрали из неблагополучной семьи представители службы по делам детей и положили детей в больницу на обследование. Однако, когда брат с сестрой остались без присмотра медперсонала, они добрались до окна и выпали из него.

По факту ненадлежащего выполнения обязанностей полиция начала уголовное производство. Правоохранители должны установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые виноваты. За подобное нарушение виновникам предусмотрено до трех лет лишения свободы с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.