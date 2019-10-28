Двое маленьких детей выпали из окна больницы

154 Читати новину українською
Двое маленьких детей выпали из окна больницы в Одесской области
Двое маленьких детей выпали из окна больницы в Одесской области / Вести

Дети остались живы, однако получили серьезные травмы. Так, в результате падения девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, а ее младший брат – повреждения позвоночника.

Сейчас они находятся в областной детской больнице, передает пресс-служба полиции Одессы.

Интересно! Школьник пошел за грибами и оказался на дереве

По словам полицейских, малышей забрали из неблагополучной семьи представители службы по делам детей и положили детей в больницу на обследование. Однако, когда брат с сестрой остались без присмотра медперсонала, они добрались до окна и выпали из него.

По факту ненадлежащего выполнения обязанностей полиция начала уголовное производство. Правоохранители должны установить все обстоятельства произошедшего, а также лиц, которые виноваты. За подобное нарушение виновникам предусмотрено до трех лет лишения свободы с невозможностью занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

blog_ava
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
сегодня
99022
Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины Здоровье Дети Мозг Полиция Постраждалі Новости Одессы Дети и несовершеннолетние
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
сегодня 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 39078
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1245
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 801
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
22 октября 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 35449
Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
18 октября 15:42 Трансплантация органов: когда полноценно заработает в Украине и за чем задержка?
Світлана Попова 1113
Новости
Больше новостей
Залиште відгук