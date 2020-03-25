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Емец блокирует медзакупки во время эпидемии, потому что хочет "пропихнуть" своего человека

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Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала действия министра Ильи Емца из-за недостаточного внимания к медицинским ресурсам и лекарствам в борьбе с коронавирусом.

По ее словам, чтобы противостоять вирусу необходимы закупки тестов, защитных средств для медиков. Но, министр здравоохранения Илья Емец, "под громкие призывы ввести чрезвычайное положение, сознательно оставляет лечебные учреждения без критически важных ресурсов и лекарств", – написала Ульяна Супрун на своей странице в Fecebook.

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Ульяна Супрун
"Причина заключается в отказе руководителя Медицинские закупки Украины нарушать закон и брать на должность заместителя генерального директора "доверенное лицо" Емца. Лицо, осужденное за уголовное преступление (кражу икры в супермаркете)".

По ее словам, чтобы протолкнуть своего человека, министр уже третью неделю блокирует все централизованные закупки медицинских товаров и препаратов в стране, в том числе медицинские изделия, которые необходимы для борьбы с коронавирусом.

Поэтому руководитель медзакупок Арсен Жумадилов обратился в ГБР с заявлением о совершении уголовного правонарушения.

Реакция Емца на заявление

  • Обратился в Нацполицию с просьбой возбудить уголовное производство против Арсена Жумадилова за якобы злоупотребление служебным положением.
  • Поручил провести служебное расследование ситуации вокруг ГП "Медзакупки Украины".
 
Ульяна Супрун
"В личном разговоре с Арсеном он сформулировал свое поведение так: "По-хорошему вы не захотели. Будет по-другому". Для миллионов граждан Украины "по-другому" означает: находиться в заложниках у министра, который злоупотребляет служебным положением, ставя под угрозу национальную безопасность. Классическое, для старой гвардии, решение, когда личные амбиции и интересы, более приоритетные, чем жизнь людей".

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Карантин в Украине 2020 Здоровье Лечение Коронавирус в Украине Илья Емец Министерство здравоохранения Украины Коррупция Ульяна Супрун
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