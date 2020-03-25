Емец блокирует медзакупки во время эпидемии, потому что хочет "пропихнуть" своего человека
Экс-глава Минздрава Ульяна Супрун раскритиковала действия министра Ильи Емца из-за недостаточного внимания к медицинским ресурсам и лекарствам в борьбе с коронавирусом.
По ее словам, чтобы противостоять вирусу необходимы закупки тестов, защитных средств для медиков. Но, министр здравоохранения Илья Емец, "под громкие призывы ввести чрезвычайное положение, сознательно оставляет лечебные учреждения без критически важных ресурсов и лекарств", – написала Ульяна Супрун на своей странице в Fecebook.
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По ее словам, чтобы протолкнуть своего человека, министр уже третью неделю блокирует все централизованные закупки медицинских товаров и препаратов в стране, в том числе медицинские изделия, которые необходимы для борьбы с коронавирусом.
Поэтому руководитель медзакупок Арсен Жумадилов обратился в ГБР с заявлением о совершении уголовного правонарушения.
Реакция Емца на заявление
- Обратился в Нацполицию с просьбой возбудить уголовное производство против Арсена Жумадилова за якобы злоупотребление служебным положением.
- Поручил провести служебное расследование ситуации вокруг ГП "Медзакупки Украины".
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