Емец предлагает ввести почасовую оплату для медиков

Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, которые борются с распространением в Украине коронавируса.

Об этом он сказал в интервью 112 каналу.

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Этот вопрос он поднимет следующем заседании Правительства

Министр здравоохранения Украины Илья Емец “На следующее заседание Правительства я буду выходить с предложением: во время эпидемии нужно переходить на почасовую оплату для медицинского персонала. И человек, который, словно на войне, рискует своей жизнью, должен иметь достойный уровень обеспечения. Думаю, что сейчас это постановление поддержат”

По его словам, в условиях распространения коронавируса врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.

Защитим врача – спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим в частности и о обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами”,

– добавил он.



Как защитить себя от коронавирус/Инфографика 24 Канала

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