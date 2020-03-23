Емец предлагает ввести почасовую оплату для медиков
Министр здравоохранения Украины Илья Емец выступает за почасовую оплату для медиков, которые борются с распространением в Украине коронавируса.
Об этом он сказал в интервью 112 каналу.
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Этот вопрос он поднимет следующем заседании Правительства
По его словам, в условиях распространения коронавируса врачи и другой медицинский персонал находятся в эпицентре борьбы с вирусом, поэтому нуждаются в дополнительной поддержке и защите.
Защитим врача – спасем украинцев. Вот философия, которую сегодня должны исповедовать все. Мы говорим в частности и о обеспечения медиков средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими средствами”,
– добавил он.
Как защитить себя от коронавирус/Инфографика 24 Канала
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