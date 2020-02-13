ЕС созывает срочное совещание из-за угрозы коронавируса

Министры здравоохранения стран ЕС 13 февраля собираются в Брюсселе на экстренное совещание из-за угрозы коронавируса. Встречу также посетят два еврокомиссара, которые отвечают за социальную политику, здравоохранение и защиту потребителей.

Вместе они намерены разработать совместный план противодействия распространению инфекции, сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

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Встречу уже раскритиковали евродепутаты. Мол, министры решили поговорить про коронавирус слишком поздно. Ведь инфицированных выявили в семи странах Евросоюза: Швеции, Германии, Франции, Италии, Испании, Бельгии и Финляндии.

Отметим, что по состоянию на 13 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 1 355 человек. Общее количество инфицированных – 60 062 человек по всему миру. Впрочем есть и хорошие новости – выздоровел 5 542 человек.



Мифы и правда про коронавирус / Инфографика 24 канала

Что известно о новом коронавирусе из Китая?

От этой болезни умирают примерно 9% инфицированных. Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем и озвучила официальное название китайского коронавируса – Covid-2019. В Китай временно прекратили групповые туры. Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.



11 февраля граждан Украины должны были эвакуировать из Уханя, впрочем эвакуация до сих пор не состоялась. В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился, впрочем двое украинцев заразились коронавирусом на круизном лайнере Diamond Princess.

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