Можно ли рожать естественным путем после кесарева сечения

Согласно данным Американского Национального института здоровья, вагинальные роды после предыдущего кесарева сечения успешные в 60-80% случаев.

Сейчас наличие рубца на матке в результате перенесенного кесарева сечения не является абсолютным противопоказанием к вагинальным родам, рассказывает акушер-гинеколог Татьяна Калыний.

К теме: Безопасно ли рожать дома

Если вагинальные роды после КС успешные в 60-80% случаев, то при повторном КР существует больше рисков, чем при вагинальных родах.

Какие риски могут возникнуть после повторного КС:

инфекционные осложнения;

кровотечение

травмы внутренних органов во время операции.

Показания и противопоказания к вагинальным родам после кесарева сечения:

Вагинальные роды после кесарева практикуются только тогда, когда у женщины низкий поперечный шов (по линии трусиков). Их проводят в том случае, когда был вертикальный или Т-образный разрез на матке, ведь в таких случаях увеличиваются риски разрыва матки во время родов.

Другие противопоказания к вагинальных родам после КС:

Разрыв матки в анамнезе

Предыдущие реконструктивные операции на матке;

Тазовое предлежание плода

Расположение плаценты в области рубца на матке;

Более одного КС в анамнезе

Отказ женщины от попытки родить естественным путем.

Факторы, которые повышают риск разрыва матки

Короткий интервал после предыдущего КС (менее 24 месяцев)

Крупный плод;

Многоплодная беременность;

Предыдущее КС проведено в сроке беременности менее 37 недель.

Факторы, которые повышают вероятность успешных вагинальных родов:

Зрелая шейка матки на момент начала родов;

Спонтанное начало родов;

Наличие в анамнезе успешных вагинальных родов (то есть ВР, КС и снова ВР);

Возраст женщины меньше 40 лет

Желание женщины родить естественным образом.

На самом деле, все эти вопросы необходимо обсудить со специалистами, которые сопровождают вашу беременность и будут принимать роды.

Другие новости, касающиеся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.