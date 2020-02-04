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Можно ли рожать естественным путем после кесарева сечения

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Рождение естественным путем после кесарева сечения / pexels.com

Согласно данным Американского Национального института здоровья, вагинальные роды после предыдущего кесарева сечения успешные в 60-80% случаев.

Сейчас наличие рубца на матке в результате перенесенного кесарева сечения не является абсолютным противопоказанием к вагинальным родам, рассказывает акушер-гинеколог Татьяна Калыний.

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Если вагинальные роды после КС успешные в 60-80% случаев, то при повторном КР существует больше рисков, чем при вагинальных родах.

Какие риски могут возникнуть после повторного КС:

  • инфекционные осложнения;
  • кровотечение
  • травмы внутренних органов во время операции.

Показания и противопоказания к вагинальным родам после кесарева сечения:

Вагинальные роды после кесарева практикуются только тогда, когда у женщины низкий поперечный шов (по линии трусиков). Их проводят в том случае, когда был вертикальный или Т-образный разрез на матке, ведь в таких случаях увеличиваются риски разрыва матки во время родов.

Другие противопоказания к вагинальных родам после КС:

  • Разрыв матки в анамнезе
  • Предыдущие реконструктивные операции на матке;
  • Тазовое предлежание плода
  • Расположение плаценты в области рубца на матке;
  • Более одного КС в анамнезе
  • Отказ женщины от попытки родить естественным путем.

Факторы, которые повышают риск разрыва матки

  • Короткий интервал после предыдущего КС (менее 24 месяцев)
  • Крупный плод;
  • Многоплодная беременность;
  • Предыдущее КС проведено в сроке беременности менее 37 недель.

Факторы, которые повышают вероятность успешных вагинальных родов:

  • Зрелая шейка матки на момент начала родов;
  • Спонтанное начало родов;
  • Наличие в анамнезе успешных вагинальных родов (то есть ВР, КС и снова ВР);
  • Возраст женщины меньше 40 лет
  • Желание женщины родить естественным образом.

На самом деле, все эти вопросы необходимо обсудить со специалистами, которые сопровождают вашу беременность и будут принимать роды.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Дети Профилактика заболеваний Здоровье Медицина Беременность и роды
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