Можно ли рожать естественным путем после кесарева сечения
Согласно данным Американского Национального института здоровья, вагинальные роды после предыдущего кесарева сечения успешные в 60-80% случаев.
Сейчас наличие рубца на матке в результате перенесенного кесарева сечения не является абсолютным противопоказанием к вагинальным родам, рассказывает акушер-гинеколог Татьяна Калыний.
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Если вагинальные роды после КС успешные в 60-80% случаев, то при повторном КР существует больше рисков, чем при вагинальных родах.
Какие риски могут возникнуть после повторного КС:
- инфекционные осложнения;
- кровотечение
- травмы внутренних органов во время операции.
Показания и противопоказания к вагинальным родам после кесарева сечения:
Вагинальные роды после кесарева практикуются только тогда, когда у женщины низкий поперечный шов (по линии трусиков). Их проводят в том случае, когда был вертикальный или Т-образный разрез на матке, ведь в таких случаях увеличиваются риски разрыва матки во время родов.
Другие противопоказания к вагинальных родам после КС:
- Разрыв матки в анамнезе
- Предыдущие реконструктивные операции на матке;
- Тазовое предлежание плода
- Расположение плаценты в области рубца на матке;
- Более одного КС в анамнезе
- Отказ женщины от попытки родить естественным путем.
Факторы, которые повышают риск разрыва матки
- Короткий интервал после предыдущего КС (менее 24 месяцев)
- Крупный плод;
- Многоплодная беременность;
- Предыдущее КС проведено в сроке беременности менее 37 недель.
Факторы, которые повышают вероятность успешных вагинальных родов:
- Зрелая шейка матки на момент начала родов;
- Спонтанное начало родов;
- Наличие в анамнезе успешных вагинальных родов (то есть ВР, КС и снова ВР);
- Возраст женщины меньше 40 лет
- Желание женщины родить естественным образом.
На самом деле, все эти вопросы необходимо обсудить со специалистами, которые сопровождают вашу беременность и будут принимать роды.
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