Фейсфитнес: насколько эффективны упражнения для лица

Фейсфитнес – это комплекс специальных упражнений для мышц лица, которые, по мнению авторов методики, замедляют старение кожи и уменьшают количество морщин.

Он подходит только для очень мотивированного человека, ведь достижение результата, по утверждению авторов, возможно при регулярном выполнении процедур в течение как минимум 3-4 недель. В целом, он безопасен, не повреждает кожу и недорогой, говорится в научном журнале JAMA Dermatology

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Это можно делать всем?

К сожалению, нет. Например, эффект филлеров (инъекции от морщин) может закончиться быстрее или некоторые морщины могут стать заметнее. Поэтому лучше посоветоваться со своим дерматологом перед началом упражнений.

Есть научные исследования?

Очень мало качественных работ. Например, в марте 2018 года в JAMA Dermatology была опубликована работа, в которой 27 женщин в возрасте 40-65 лет в течение 20 недель ежедневно делали 30-минутные упражнения. До конца исследования дошли только 16 человек и в конце программы они чувствовали себя примерно на 3 года моложе.

Упражнения включены в рекомендации дерматологических сообществ?

Нет. Как вы сами можете видеть, в интернете много различных методик, примерно похожих между собой. Но отсутствие четкой стандартизации метода, критериев объективной оценки результатов и сравнительных исследований пока не дает возможности говорить об их эффективности.

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