В фекалиях пациентов с COVID-19 обнаружили живой возбудитель коронавируса

Китайские исследователи выделили живой возбудитель коронавируса из кала пациентов. Это означает, что вероятность передачи COVID-19 фекально-оральным или фекально-респираторным путем таки существует.

В журнале Emerging Infective Diseases группа китайских исследователей сообщила об обнаружении инфекционного РНК SARS-CoV-2 в фекалиях пациентов.

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Сначала исследователи описали 78-летнего жителя Уханя, которого еще 17 января госпитализировали в Гуанчжоу. У мужчины был кашель, лихорадка и аномальные результаты компьютерной томографии грудной клетки (КТ).

22 января пациента подключили к аппарату ИВЛ. ПЦР-анализ с обратной транскрипцией обнаружил РНК SARS-CoV-2 в четырех образцах кала, собранных с 27 января по 7 февраля. Антигены вируса обнаружен и в клетках желудочно-кишечного тракта, собранных из образца биопсии. Пациент умер 20 февраля.

Интересно, что пробы кала содержали больше ДНК вируса, чем респираторные образцы, собранные через 17-28 дней после появления симптомов.

Позже исследователи не выделяли живой вирус из образцов кала, впрочем ПЦР-тест все еще показывал неинфекционные частицы РНК вируса.

Впоследствии исследователи собрали фекальные образцы у 27 других пациентов, 11 из которых по меньшей мере один раз протестировали на положительную вирусную РНК. Они смогли выделить живой возбудитель коронавируса в двух из них.

Выделение инфекционного SARS-CoV-2 в кале указывает на возможность фекально-оральной передачи или фекально-респираторной передачи через аерозолизований кал,

– говорится в сообщении.

Авторы заявили, что их данные указывают на необходимость тщательной дезинфекции поверхностей после опорожнения или смерти пациента, чтобы избежать потенциального распространения вируса фекально-оральным или фекально-респираторным путем.

Ученые также напомнили об исследовании 2004 года. В нем сообщалось, что в 2003 году в одном из жилых домов Гонконга неисправные канализационные каналы привели к аерозолизации кала, содержащий инфекционный возбудитель SARS-CoV-1. Тогда заразились 329 жителей дома, 42 из которых умерли.