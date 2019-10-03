Физиология гнева: что с нами происходит, когда мы сердимся

Какие процессы происходят с нами, когда мы сердимся и как это влияет на наше здоровье. Когда гнев – это естественно и имеет ли он связь с генетикой.

Исследование, проведенное в Боннском университете, свидетельствует, что за обостренное чувство гнева частично отвечает мутация генов.

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Физиология гнева

Гнев – это вполне естественная реакция организма на посторонние факторы, являющиеся раздражителями нашего сознания.

Иногда гнев может быть быстрой вспышкой, например, когда автобус не останавливается по требованию. Или это может быть ярый приступ ярости, когда вы не узнаете самого себя. В любом случае, как и другие сильные эмоции, такие как печаль или радость, гнев — это естественный процесс.

Способность человека испытывать гнев была заложена в мозг за миллионы лет эволюции. Это — часть наших инстинктов для борьбы за ресурсы и соблюдение социальных норм.



Некоторым людям труднее сдерживать гнев

Основной структурой в формировании эмоций является миндалина (миндалевидное тело), расположенная внутри височной части головного мозга.

Миндалина активируется и дает сигнал гипоталамусу, который, в свою очередь, передает сигнал к гипофизу.

Гипофиз выделяет АКТГ, а потом надпочечники выделяют гормоны стресса: адреналин, норадреналин и кортизол.

Гнев и генетика – есть ли связь

Гнев могут вызвать различные факторы: настроение, раздражающие факторы и предыдущий опыт.

Вероятно, что чем больше в жизни человек имел негативного опыта, тем более выраженной будет реакция на раздражитель, такого человека легче разгневать.

Человек может испытывать гнев по многим причинам. Даже голод, согласно исследованиям, делает человека более раздражительным.

А все потому, что организм вырабатывает кортизол и адреналин в ответ на снижение уровня глюкозы в крови.

Однако, есть и менее очевидные факторы, вызывающие повышенную агрессию и раздражительность. Ведь на самом деле, все люди испытывают гнев, но кому-то сдержать его сложнее, чем другим. Именно в таком ключе и срабатывает генетическая составляющая.

Ученые отмечают, что частично за обостренное чувство гнева отвечает мутация гена DARPP-32. В ходе эксперимента было опрошено 800 человек об уровне их гнева, после этого были проведены ДНК-тесты, чтобы определить, какой из видов гена DARPP-32 у них был.

Оказалось, что те, кто был носителем версии "ТТ" или "ТС" гена, испытывали вспышки гнева значительно чаще, чем те, у кого была версия "СС".

Мартин Рейтер, автор исследования, отмечает: "Другими словами, люди с "ТТ" или "ТС" генами не способны контролировать свои чувства так же, как и те, у кого нет этой мутации".

Соответственно, гены влияют на тип нервной системы, а также на силу, уравновешенность, скорость реакций человека на раздражители.

Когда гнев становится опасным

Гнев, как и стресс, не вредит организму в небольших количествах, но может быть губительным, когда становится постоянным.

Длительные приступы гнева, невозможность его выразить, могут привести к хроническому повышению уровня гормонов стресса, а значит, и к перегрузке сердечно-сосудистой системы, ухудшению работы пищеварительной системы, угнетению иммунитета и, как следствие, увеличению риска инфекционных и онкозаболеваний.

Исследования показывают, что если люди могут выразить свой гнев, то чувствуют себя намного счастливее.

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