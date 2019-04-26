"Фуфломицины": как определить, что лекарства неэффективны

Из-за простой процедуры регистрации, Украину заполонили лекарства с недоказанной эффективностью.

Но даже это не оправдывает врачей, которые выписывают такие препараты своим пациентам, рассказал терапевт, кардиолог и диетолог Филипп Кузьменко.

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Основная цель фармацевтических компаний – это прибыль. Но если препарат кому-то навредит – у них появятся проблемы. Если сделать препарат, который ни на что не влиять, а просто будет выходить из кишечника естественным образом – у него побочных эффектов не будет.

Запомните, "фуфломицины" практически никогда не имеют побочных эффектов. Каждый действенный препарат (например, который снижает давление) неизбежно влияет на метаболизм, чтобы как-то его изменить. Без этого невозможно снизить давление.

Следовательно, если он встраивается, то это неизбежно повлечет вероятность развития побочных эффектов. Но даже такие лекарства преимущественно имеют побочный эффект – аллергию. Ее ставят почти всегда, поэтому на нее не стоит обращать внимание.

В следующий раз открывайте инструкцию и смотрите: если из побочных эффектов только аллергия, крапивница и др – 99%, что перед вами препараты, которые не лечат.

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