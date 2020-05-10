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Где в Киеве можно сдать использованные маски и перчатки: список адресов

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Где в Киеве сдать использованые маски и перчатки - список адресов
В Киеве маски и перчатки можно выбросить в специальные контейнеры / Одесская жизнь

В Киеве можно выбросить маски и перчатки в специальные контейнеры. После сбора средства защиты утилизируют.

Сначала контейнеры для утилизации средств индивидуальной защиты планировали установить только в 10 местах в Киеве, однако впоследствии это количество увеличили до 14. Об этом сообщил депутат Киевсовета Константин Яловой в фейсбуке.

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После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержимым будут безопасно утилизированы при высоких температурах,
– рассказал Яловой.

Маски и перчатки можно сдать в супермаркетах Billa и METRO.

Контейнеры в магазинах Billa по адресу:

  • улица Гришко, 3;
  • проспект Маяковского, 85;
  • Бессарабская площадь, 2;
  • улица Тростянецкая, 1-а;
  • Дарницкая площадь, 1;
  • Воздухофлотский проспект, 56-а;
  • улица Голосеевская, 13-а;
  • Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
  • улица Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
  • улица Попудренко, 40.

Контейнеры в магазинах METRO по адресу:

  • проспект Григоренко, 43;
  • Кольцевая дорога, 1-в;
  • проспект С. Бандеры, 26-в;
  • улица С. Лифаря, 2-а.

Как утилизировать средства защиты?Такие отходы должны сжигаться при высоких температурах, ведь вирус выживает на различных поверхностях.
На специальных станциях герметично упакованые пакеты с масками, одеждой, перчатками, шприцами и биологическими отходами бросают в печь. Печка выполняет две функции: сожжения и обезвреживания опасных выбросов в атмосферу.

як використовувати маску
Как правильно использовать защитную маску / Инфографика 24 канала

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Киева Новости Украины Гигиена Медицина Коронавирус COVID-19 Коронавирус в Украине Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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