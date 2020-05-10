Где в Киеве можно сдать использованные маски и перчатки: список адресов
В Киеве можно выбросить маски и перчатки в специальные контейнеры. После сбора средства защиты утилизируют.
Сначала контейнеры для утилизации средств индивидуальной защиты планировали установить только в 10 местах в Киеве, однако впоследствии это количество увеличили до 14. Об этом сообщил депутат Киевсовета Константин Яловой в фейсбуке.
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После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержимым будут безопасно утилизированы при высоких температурах,
– рассказал Яловой.
Маски и перчатки можно сдать в супермаркетах Billa и METRO.
Контейнеры в магазинах Billa по адресу:
- улица Гришко, 3;
- проспект Маяковского, 85;
- Бессарабская площадь, 2;
- улица Тростянецкая, 1-а;
- Дарницкая площадь, 1;
- Воздухофлотский проспект, 56-а;
- улица Голосеевская, 13-а;
- Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";
- улица Большая Васильковская (Красноармейская), 100;
- улица Попудренко, 40.
Контейнеры в магазинах METRO по адресу:
- проспект Григоренко, 43;
- Кольцевая дорога, 1-в;
- проспект С. Бандеры, 26-в;
- улица С. Лифаря, 2-а.
Как утилизировать средства защиты?Такие отходы должны сжигаться при высоких температурах, ведь вирус выживает на различных поверхностях.
На специальных станциях герметично упакованые пакеты с масками, одеждой, перчатками, шприцами и биологическими отходами бросают в печь. Печка выполняет две функции: сожжения и обезвреживания опасных выбросов в атмосферу.
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