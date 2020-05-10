Где в Киеве можно сдать использованные маски и перчатки: список адресов

В Киеве можно выбросить маски и перчатки в специальные контейнеры. После сбора средства защиты утилизируют.

Сначала контейнеры для утилизации средств индивидуальной защиты планировали установить только в 10 местах в Киеве, однако впоследствии это количество увеличили до 14. Об этом сообщил депутат Киевсовета Константин Яловой в фейсбуке.

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После наполнения контейнеров их герметично упакует и вывезет специализированное предприятие, имеющее соответствующую лицензию. Контейнеры вместе с содержимым будут безопасно утилизированы при высоких температурах,

– рассказал Яловой.

Маски и перчатки можно сдать в супермаркетах Billa и METRO.

Контейнеры в магазинах Billa по адресу:

улица Гришко, 3;

проспект Маяковского, 85;

Бессарабская площадь, 2;

улица Тростянецкая, 1-а;

Дарницкая площадь, 1;

Воздухофлотский проспект, 56-а;

улица Голосеевская, 13-а;

Площадь Независимости, ТЦ "Глобус";

улица Большая Васильковская (Красноармейская), 100;

улица Попудренко, 40.

Контейнеры в магазинах METRO по адресу:

проспект Григоренко, 43;

Кольцевая дорога, 1-в;

проспект С. Бандеры, 26-в;

улица С. Лифаря, 2-а.

Как утилизировать средства защиты?Такие отходы должны сжигаться при высоких температурах, ведь вирус выживает на различных поверхностях.

На специальных станциях герметично упакованые пакеты с масками, одеждой, перчатками, шприцами и биологическими отходами бросают в печь. Печка выполняет две функции: сожжения и обезвреживания опасных выбросов в атмосферу.



Как правильно использовать защитную маску / Инфографика 24 канала