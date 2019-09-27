Где проходит граница между нормой и извращением в сексе

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Где проходит граница между нормой и извращением в сексе

Парафилия – нетипичное сексуальное пристрастие. Парафильное расстройство – это состояние, при котором человек достигает сексуального возбуждения и удовлетворения в результате фантазий, сексуальных потребностей и поведения, которые вызывают страдания, психические нарушения или иной вред.

Парафилия является необходимым, но недостаточным условием для парафильного расстройства, а сама парафилия не всегда и не обязательно требует клинического вмешательства, рассказала врач-психиатр, клинический психолог Беата Надь.

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Например, вам нравится, когда вас бьют во время секса,  что происходит по согласию обеих сторон и не приносит никакого серьезного вреда ни одному из партнеров – это элемент парафилии, но не парафильное расстройство.

 
Парафильное расстройство – что это?
Это нетипичное сексуальное поведение, которое может проявиться и у здоровых людей, но чаще у лиц с измененной психикой.

Что считается извращением в секс?

Для установления диагноза парафильного расстройства должны выполняться оба ниже перечисленных критерия:

1. Рецидивные, интенсивные фантазии, сексуальные побуждения или поведение, которые происходят в период более 6 месяцев и, как правило, связаны с:

• нечеловеческими объектами;
• страданием или унижением себя или своего партнера;
* детьми или другими лицами, не дающими согласия.

Більшість парафільних розладів мають кримінальну відповідальність
Большинство парафильных расстройств имеют уголовную ответственность

2. Ощущения значительного дискомфорта или проблемы в социальной, профессиональной или других важных сферах деятельности.

Парафилия может быть связана с определенным сексуальным объектом, например: дети, животные, нижнее белье, нечистоты) или конкретными действиями (например, причинение боли, унижение партнера, непристойные телефонные звонки). Характер предпочтений у конкретного человека обычно является специфическим и неизменным.

Парафилии чаще встречаются у мужчин, чем у женщин. Некоторые парафильные расстройства классифицируются как уголовные преступления (напр., педофилия). Гомосексуальный секс не считается парафилией, потому что никому не вредит и происходит с согласия взрослых лиц. Если без согласия – это изнасилование, если с несовершеннолетними – педофилия.

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Теги: Здоровая жизнь Новости Здоровье Здоровье Психология Секс
Источник: Здоров'я 24
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