Генетики объяснили любовь к риску

Любовь к риску ученые объяснили генетическими предпосылками. Дофамин и серотонин тут ни при чем! Зафиксировали 124 генетических варианта, которые и являются объяснением тяги к риску.

Международная группа ученых провела анализ генетической информации более миллиона человек и определила 124 генетических варианта, которые объясняют готовность рисковать, говорится на сайте Калифорнийского университета в Сан-Диего (США).

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Открытие ученых

Генетические варианты, которые связывают со склонностью к рискованному поведению, располагаются в 99 отдельных областях генома.

Ученые также повторно исследовали взаимосвязь риска и двух нейромедиаторов – дофамина и серотонина. Ведь считают, что они участвуют в регуляции эмоциональных состояний и чувства вознаграждения.

И как следствие, новое исследование американских ученых не выявило подтверждение такой связи.

Серотонин и дофамин самом деле не связаны с ощущением риска

Исследование наоборот указывает на то, что другие нейромедиаторы – глутамат и гамма-аминомасляная кислота влияют на характер поведения у разных людей.

Оба нейромедиатора – важные регуляторы мозговой активности у человека, где глутамат повышает связь между нейронами, а ГАМК "затормаживает" процесс.

Ключевой фактор

Ученые считают, что обнаруженные генетические варианты открывают новые возможности для изучения биологических механизмов, которые влияют на готовность человека идти на риск.

Желание идти на риск имеет важное значение для успеха в современном мире. Однако нередко чрезмерные риски приводит к курению, алкоголизму и наркомании. Мы хотим понять фундаментальные и клеточные процессы, чтобы предотвращать подобные последствия,

– рассказал один из авторов исследования Авраам Палмер.

Понимание генетического основания рискованного поведения является ключевым для выявления причин ряда психических расстройств. Это будет способствовать разработке эффективных методов лечения.

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