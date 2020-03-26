Глава Минздрава Емец назвал людей старше 65 лет "трупами"
Глава Министерства здравоохранения Илья Емец призвал тратить деньги на живых, а не "мертвых" людей, таковыми он считает пенсионеров. По его словам, средняя продолжительность жизни украинцев 65 лет, а затем на них не следует выделять финансирование.
Циничное высказывание Емец озвучил в эфире одного из телеканалов.
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Министр вновь напомнил про возрастную группу риска и среднюю продолжительность жизни украинцев и посоветовал финансистам подсчитать, сколько нужно выделить денег "на еще живых людей, а не трупы".
"Поэтому я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю. Я все время говорю: вы подсчитайте, сколько нам нужно выделить финансов на живых людей, а не на трупы", – добавил министр.
Ранее Емца уже обвинили в излишней циничности в отношении пожилых людей. Он сказал, что от коронавируса умрут "все пенсионеры".
Между прочим, этот вирус детей не удивляет, а сейчас умрут все пенсионеры,
– заявил Емец.
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