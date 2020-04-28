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Главному санврачу страны доверяют больше, чем действующему и предыдущему руководству Минздрава

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Ляшко украинцы доверяют больше, чем действующему и предыдущим министрам
Ляшко украинцы доверяют больше, чем действующему и предыдущим министрам / Минздрав

Заместителю главы Минздрава и по совместительству главному санврачу страны Виктору Ляшко украинцы доверяют больше, чем нынешнему руководителю Минздрава Максиму Степанову и трем предыдущим министрам здравоохранения.

Виктору Ляшко доверяют больше, чем Максиму Степанову, Илье Емцу, Зоряне Скалецкой и Ульяне Супрун. Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", которое проводилось в период 24-25 апреля 2020 года.

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Виктору Ляшко доверяет 41% опрошенных украинцев, зато 31% не доверяет, а 19% не знают такого человека. Что касается действующего министра здравоохранения Максима Степанова, то ему 25% опрошенных доверяют, 26% не доверяют, а 38% не знают, кто это такой.

Как доверяют предыдущим руководителям Минздрава

Украинцы примерно одинаково доверяют предыдущим министрам здравоохранения – Ульяна Супрун лидирует в этом рейтинге с небольшим отрывом. Но вместе с тем, у нее самый низкий уровень доверия. Зато почти половина опрошенных вообще не знают, кто такие Илья Емец и Зоряна Скалецкая.

Также интересно, что в восточной части Украины доверие ко всем этим чиновникам ниже, чем в Западной.

Рейтинг доверия к предыдущим министрам здравоохранения:

  • Ульяна Супрун: доверяют – 19%, не доверяют – 63%, а 13% не знают ее;
  • Илья Емец: доверяют – 16%, не доверяют – 33%, зато 41% не знает, кто это;
  • Зоряна Скалецкая: доверяют – 13%, не доверяют – 39%, 41% не знает такого человека.

Кому украинцы доверяют свое здоровье / Инфографика 24 канала
Кому украинцы доверяют свое здоровье / Инфографика 24 канала

Вместе с тем, за последние 6 месяцев 43% респондентов не заметили изменений в качестве медуслуг, 33% опрошенных считает, что она скорее ухудшилась, а 11%, что скорее улучшилась.

Зато 49% опрошенных сообщили, что за последние 2 года качество государственных медицинских услуг скорее ухудшилась, 33% – что осталась на таком же уровне, 12% – что улучшилась.

Как проводился опрос

Социологи "Рейтинга" опросили 1200 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews) – то есть с помощью телефонных звонков.

Респондентами стали совершеннолетние жители со всех регионов, кроме оккупированных территорий. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Лечение Инфографика рейтинги Илья Емец Зоряна Скалецкая Ульяна Супрун Максим Степанов Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Украины Новости Здоровье
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