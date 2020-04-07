Главный врач Черновицкой больницы заболел коронавирусом COVID-19

На Буковине уже 38 медработников заболели COVID-19, среди них – главный врач Черновицкой больницы.

Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.

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По словам Гусак, 33 из 38 больных врачей лечатся амбулаторно, а пятеро в медицинских учреждениях.

Она добавила, что не все инфицированные медики имели признаки заболевания. А это еще раз подтверждает то, что существуют бессимптомные носители коронавируса.

"Эпидемиологи пока еще определяют, сколько из больных медиков заразились во время выполнения своих обязанностей, а сколько во вне рабочее время... Большая часть больных врачей из Черновцов в городской больнице №1. Также среди инфицированных есть и главный врач одной из городских больниц", – добавила Гусак.



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