Главный врач Черновицкой больницы заболел коронавирусом COVID-19
На Буковине уже 38 медработников заболели COVID-19, среди них – главный врач Черновицкой больницы.
Об этом сообщила заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак.
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По словам Гусак, 33 из 38 больных врачей лечатся амбулаторно, а пятеро в медицинских учреждениях.
Она добавила, что не все инфицированные медики имели признаки заболевания. А это еще раз подтверждает то, что существуют бессимптомные носители коронавируса.
"Эпидемиологи пока еще определяют, сколько из больных медиков заразились во время выполнения своих обязанностей, а сколько во вне рабочее время... Большая часть больных врачей из Черновцов в городской больнице №1. Также среди инфицированных есть и главный врач одной из городских больниц", – добавила Гусак.
Почему следует оставаться дома / Инфографика 24 канала
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