Голые щиколотки зимой: стоит ли делать подкаты своему здоровью

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Голые щиколотки в холодную погоду / Twitter

Несмотря на холодное время года, множество ребят продолжают носить укороченные брюки и короткие носки.

К чему могут привести обнаженные щиколотки рассказал семейный врач Михаил Цюрак.

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Голые лодыжки зимой: какие могут быть последствия

  • Обнажение щиколоток в холодный сезон может привести к воспалению голеностопного сустава. Это вызывает боль, осложнения моторики конечностей, а при отсутствии лечения – дегенеративные изменения в суставах (артроз).
     
  • В зимний период подкаты и короткие носки могут стать причиной обморожения кожи.

Голі щиколотки наслідки
Почему нельзя делать "подкаты" зимой

  • Длительное воздействие холодного воздуха становится причиной спазма сосудов в нижних конечностях. Вследствие этого возникает нарушение кровоснабжения, что может вызвать хроническую боль.
     
  • В холодную погоду голые щиколотки могут стать причиной общего переохлаждения организма, что значительно повышает чувствительность организма к вирусным инфекциям.

Если не хотите отставать от стиляг на районе и прощаться с подкатами – сделайте себе одолжение и приобретите хотя бы высокие теплые носки с ярким принтом.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Стиль и мода Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровая жизнь
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