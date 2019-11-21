Голые щиколотки зимой: стоит ли делать подкаты своему здоровью
Несмотря на холодное время года, множество ребят продолжают носить укороченные брюки и короткие носки.
К чему могут привести обнаженные щиколотки рассказал семейный врач Михаил Цюрак.
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Голые лодыжки зимой: какие могут быть последствия
- Обнажение щиколоток в холодный сезон может привести к воспалению голеностопного сустава. Это вызывает боль, осложнения моторики конечностей, а при отсутствии лечения – дегенеративные изменения в суставах (артроз).
- В зимний период подкаты и короткие носки могут стать причиной обморожения кожи.
Почему нельзя делать "подкаты" зимой
- Длительное воздействие холодного воздуха становится причиной спазма сосудов в нижних конечностях. Вследствие этого возникает нарушение кровоснабжения, что может вызвать хроническую боль.
- В холодную погоду голые щиколотки могут стать причиной общего переохлаждения организма, что значительно повышает чувствительность организма к вирусным инфекциям.
Если не хотите отставать от стиляг на районе и прощаться с подкатами – сделайте себе одолжение и приобретите хотя бы высокие теплые носки с ярким принтом.
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