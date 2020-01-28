Из-за коронавируса Гонконг ограничил транспортное сообщение с Китаем
Правительство Гонконга резко прекратило трансграничные путешествия с Китаем, закрыв железную дорогу и сократив автобусные перевозки вдвое.
За ночь количество известных случаев заражения коронавирусом возросло на 60%, пишут South China Morning Post и The New York Times.
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Исполнительный директор Гонконга Кэрри Лам объявила самый высокий уровень чрезвычайной ситуации. В связи с этим, Гонконг сокращает трансграничные путешествия с Китаем, начиная с закрытия двух железных дорог, сокращения автобусных перевозок и запрета въезда отдельным путешественникам.
Что касается Пекина, то он поддержал предложение Гонконга по ограничению транспортного сообщения и прекращает выдачу индивидуальных проездных виз.
К слову, КНДР и Монголия полностью закрыли границу для въезда иностранных туристов. Чтобы сдержать распространение коронавируса, в самом Китае закрыли 13 городов, а в пятнадцатимиллионном городе Тяньцзинь объявили введение военного положения.
Гонконг ограничил траспортное сообщение с Китаем / Twitter
Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:
- По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерли 106 человек.
- Китайским коронавирусом по всему миру болеют 4 600 лиц.
- В Украине пока не зафиксировали ни одной вспышки заболевания.
- От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.
- Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.
- Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в Китай.
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