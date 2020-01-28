Из-за коронавируса Гонконг ограничил транспортное сообщение с Китаем

Правительство Гонконга резко прекратило трансграничные путешествия с Китаем, закрыв железную дорогу и сократив автобусные перевозки вдвое.

За ночь количество известных случаев заражения коронавирусом возросло на 60%, пишут South China Morning Post и The New York Times.

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Исполнительный директор Гонконга Кэрри Лам объявила самый высокий уровень чрезвычайной ситуации. В связи с этим, Гонконг сокращает трансграничные путешествия с Китаем, начиная с закрытия двух железных дорог, сокращения автобусных перевозок и запрета въезда отдельным путешественникам.

Что касается Пекина, то он поддержал предложение Гонконга по ограничению транспортного сообщения и прекращает выдачу индивидуальных проездных виз.

К слову, КНДР и Монголия полностью закрыли границу для въезда иностранных туристов. Чтобы сдержать распространение коронавируса, в самом Китае закрыли 13 городов, а в пятнадцатимиллионном городе Тяньцзинь объявили введение военного положения.



Гонконг ограничил траспортное сообщение с Китаем / Twitter

Что стоит знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 28 января от нового коронавируса в Китае умерли 106 человек.

Китайским коронавирусом по всему миру болеют 4 600 лиц.

В Украине пока не зафиксировали ни одной вспышки заболевания.

От коронавируса умирают в среднем 9% инфицированных.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в Китай.

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