Готова ли Украина к борьбе с коронавирусом: эксклюзивное интервью со Скалецкой

Что известно о состоянии украинцев, заразившихся коронавирусом на круизном лайнере, как будут проверять тех, кто прибудет на родину из Уханя и готовы ли медики к борьбе с болезнью в случае ее распространения в Украине – читайте в первой части эксклюзивного интервью с синистром здравоохранения Зоряной Скалецкой.

Что известно о состоянии больных коронавирусом украинцев?

Мы имеем тесный контакт, круглосуточное информирование об украинских гражданах, которые находились на лайнере. Ситуация под контролем. Больные были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи.

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Хочу сразу уточнить ключевую вещь. Коронавирус – ключевой вид штампа гриппа, который пока не изучен. Лишь у 25% развивается острая пневномия, в результате которой возникает потребность в поддержании дыхания. В других случаях – лихорадка и плохое самочувствие. Надеюсь, у наших граждан, которые сейчас находятся в Японии, болезнь будет протекать в легкой форме.



Как не заразиться коронавирусом / Инфографика 24 канала

Сейчас многие украинцы находятся в Ухане. Как будут проверять их, когда они приедут в Украину?

Сейчас нам известно, что вернуться в Украину хотят 50 граждан. Среди них нет носителей болезни, сегодня они все здоровы. Мы полностью проработали механизм, как будет происходить их эвакуация. Это взаимодействие Мининфраструктуры, МИД, Минздрава. Изучаем всю ситуацию: как относительно их возможного возвращения, так и относительно создания всех условий в случае, если коронавирус таки привезут в Украину.

Нами предусмотрен контроль проверки при посадке на самолет, который специально отправят с бригадой экстренной медицинской помощи. Хотя все здоровы, мы должны перестраховаться. С самолета их сразу на автобусах завезут в назначенное место. Весь самолет также обработают. Речь идет о 14 днях изоляции, в течение этого периода может развиться симптоматика, которая покажет, проявился ли вирус.

Важно! Украинцам, которые не захотят подписать согласие на карантин, будет отказано в эвакуации из китайского города Ухань, где самый вспышка коронавируса.

А где будет изоляция?

Практика многих стран показывает, что таких людей располагали в военных госпиталях. Собственно, сейчас все госпитали заняты, поскольку в стране война, вооруженный конфликт. Мы имеем подготовленные варианты, где будет обеспечена защита.

Руководительница Минзрава Зоряна Скалецкая

Украина покупала специальные тест-системы. Их будут использовать?

Мы закупили только одну тест-систему, которую можно использовать для 25-30 тестирований. На следующей неделе еще ожидаем гуманитарную помощь. Можно будет протестовать еще 1,5 тысячи граждан. В случае необходимости они будут использованы.

Если болезнь в Украину все же завезут, как будут лечить больных? Готовы ли украинские медики к этому?

Все инфекционные больницы в режиме готовности. Контроль прошли все отделения интенсивной терапии. Если вдруг лицам, которые будут иметь вирус, будет необходима помощь в дыхании, готовность при таких ситуациях тоже проверена.

Есть более 300 отделений, которые готовы предоставлять искусственную вентиляцию легких. Они действительно работают. У нас есть 5500 коек в инфекционных отделениях, они готовы принимать пациентов в случае распространения этого вируса.

Специфического лечения не разработано. Информацию (о методах лечения – 24 канал), которая где-то "гуляет" в интернете, на сегодня ни американская служба контроля за заболеваниями, ни Всемирная организация здравоохранения не подтверждают. Поэтому лечат вирус симптоматическим методом – это сбивание температуры, контроль за дыханием. Все для такого лечения у нас есть, обеспечены все больницы.

Вторую часть интервью о новом этапе медицинской реформы и трансплантации органов в Украине – читайте скоро на сайте 24 канала.