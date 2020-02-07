Грибок стопы: как подцепить, распознать и чем лечить

Грибок стопы или микоз встречается не реже, чем грибок ногтевой пластины. Но многие люди даже не знают, что заражены им. Как так происходит – читайте в нашем материале.

Грибок стопы возникает из-за грибковой инфекцией. Заразиться можно где угодно, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Как можно подцепить грибок стопы?

чужая обувь;

чужое полотенце;

пол в бане/раздевалках бассейнов, тренажерных залов и других общественных местах;

чужая одежда (носки, колготки) и др.



Обувь может быть источником инфекции / unsplash.com

Этому будет способствовать:

тесная обувь; повышенная потливость ног; такие заболевания, как сахарный диабет, а также нарушение кровообращения в области нижних конечностей; травмы/трещины являются хорошими входными воротами для этой инфекции; прием некоторых лекарств препаратов (гормоны, иммуносупрессоры и др.)

Симптомы грибка стопы

зуд в области стоп;

легкое/сильное шелушение кожи между пальцами, в области стопы;

высыпания становятся более четкими, приобретают яркий (розовый, красный) цвет;

может возникать сыпь в виде гнойников, пузырьков.

Как лечить грибок стопы?

Прежде всего стоит обратиться к дерматологу, не пытайтесь лечиться самостоятельно. Просто мазать противогрибковым препаратом недостаточно. Важна обработка обуви, замена и стирка носков.

Продолжительность и результат лечения определяет врач и выявить насколько оно было эффективным можно только с помощью лабораторных методов.



Грибок нужно лечить под наблюдением врача / unsplash.com

Не менее важно знать, как защитить своих близких от заражения (ходьба в носках, обработка после себя ванной, стирка ковров и др.)

К тому же не все высыпания на стопах – грибок! Это может быть и аллергический дерматит: эксфолиативный, контактный и даже псориаз, экзема.

Основные этапы успешного лечения:

регулярность нанесения лекарственных средств (утром и/или вечером от 2 до 4 недель);

удобная форма средства (крем/мазь/спрей);

при неэффективности наружного лечения нередко врач может добавить и таблетки;

при утолщенной коже стоп параллельно хорошо добавить кремы с мочевиной/молочной кислотой;

в процессе лечения обрабатывайте обе стопы.

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