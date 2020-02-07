Грибок стопы: как подцепить, распознать и чем лечить
Грибок стопы или микоз встречается не реже, чем грибок ногтевой пластины. Но многие люди даже не знают, что заражены им. Как так происходит – читайте в нашем материале.
Грибок стопы возникает из-за грибковой инфекцией. Заразиться можно где угодно, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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Как можно подцепить грибок стопы?
- чужая обувь;
- чужое полотенце;
- пол в бане/раздевалках бассейнов, тренажерных залов и других общественных местах;
- чужая одежда (носки, колготки) и др.
Обувь может быть источником инфекции / unsplash.com
Этому будет способствовать:
- тесная обувь;
- повышенная потливость ног;
- такие заболевания, как сахарный диабет, а также нарушение кровообращения в области нижних конечностей;
- травмы/трещины являются хорошими входными воротами для этой инфекции;
- прием некоторых лекарств препаратов (гормоны, иммуносупрессоры и др.)
Симптомы грибка стопы
- зуд в области стоп;
- легкое/сильное шелушение кожи между пальцами, в области стопы;
- высыпания становятся более четкими, приобретают яркий (розовый, красный) цвет;
- может возникать сыпь в виде гнойников, пузырьков.
Как лечить грибок стопы?
Прежде всего стоит обратиться к дерматологу, не пытайтесь лечиться самостоятельно. Просто мазать противогрибковым препаратом недостаточно. Важна обработка обуви, замена и стирка носков.
Продолжительность и результат лечения определяет врач и выявить насколько оно было эффективным можно только с помощью лабораторных методов.
Грибок нужно лечить под наблюдением врача / unsplash.com
Не менее важно знать, как защитить своих близких от заражения (ходьба в носках, обработка после себя ванной, стирка ковров и др.)
К тому же не все высыпания на стопах – грибок! Это может быть и аллергический дерматит: эксфолиативный, контактный и даже псориаз, экзема.
Основные этапы успешного лечения:
- регулярность нанесения лекарственных средств (утром и/или вечером от 2 до 4 недель);
- удобная форма средства (крем/мазь/спрей);
- при неэффективности наружного лечения нередко врач может добавить и таблетки;
- при утолщенной коже стоп параллельно хорошо добавить кремы с мочевиной/молочной кислотой;
- в процессе лечения обрабатывайте обе стопы.
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