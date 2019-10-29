Прорыв в лечении гриппа: нашли способ остановить мутации вируса

Американским исследователям удалось создать лекарство, которое покончит с гриппом раз и навсегда. Они смогли найти способ подавить важный фермент, поэтому в ДНК вируса быстро накапливаются мутации, из-за чего он не может дальше размножаться.

Пока препарат под рабочим названием EIDD-2801 испытали только на хорьках, но он показал впечатляющие результаты: все симптомы гриппа проходили быстро, в отличие от контрольной группы, которой давали другие лекарства, пишет Science Transitional Medicine.

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Вирусы гриппа являются серьезной угрозой для здоровья и экономическим бременем для всего мира. Положение осложняется из-за быстрой устойчивости к противовирусным препаратам. EIDD-2801 – лекарства, которые содержат аналог изопропилового эфира рибонуклеозид N 4-гидроксицитидин (NHC, EIDD-1931).

Грипп – что это? Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.

Это исследование, как надеются ученые, станет прорывом в лечении гриппа, и после прохождения всех испытаний, фармакологические компании займутся изготовлением препарата.

EIDD-2801 рекомендуют как клинического кандидата с высоким потенциалом для монотерапии сезонных и пандемических вирусных инфекций. То есть у препарата есть явное преимущество перед прививками, которые не гарантируют 100% защиты из-за мутации вируса.

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