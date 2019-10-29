Прорыв в лечении гриппа: нашли способ остановить мутации вируса

32 Читати новину українською
Лечение гриппа – как больше не болеть на ОРВИ
Новое лекарство от гриппа / pixabay.com

Американским исследователям удалось создать лекарство, которое покончит с гриппом раз и навсегда. Они смогли найти способ подавить важный фермент, поэтому в ДНК вируса быстро накапливаются мутации, из-за чего он не может дальше размножаться.

Пока препарат под рабочим названием EIDD-2801 испытали только на хорьках, но он показал впечатляющие результаты: все симптомы гриппа проходили быстро, в отличие от контрольной группы, которой давали другие лекарства, пишет Science Transitional Medicine.

Читайте также: Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике

Вирусы гриппа являются серьезной угрозой для здоровья и экономическим бременем для всего мира. Положение осложняется из-за быстрой устойчивости к противовирусным препаратам. EIDD-2801 – лекарства, которые содержат аналог изопропилового эфира рибонуклеозид N 4-гидроксицитидин (NHC, EIDD-1931).

 
Грипп – что это?
Это острое респираторное заболевание, вызванное вирусом. Легко передается от человека к человеку преимущественно через кашель, чихание или же близкий контакт. Заболеть гриппом может любой и в любом возрасте.

Это исследование, как надеются ученые, станет прорывом в лечении гриппа, и после прохождения всех испытаний, фармакологические компании займутся изготовлением препарата.

EIDD-2801 рекомендуют как клинического кандидата с высоким потенциалом для монотерапии сезонных и пандемических вирусных инфекций. То есть у препарата есть явное преимущество перед прививками, которые не гарантируют 100% защиты из-за мутации вируса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

blog_ava
Появились светлое окаймление вокруг родинки: насколько это опасно и что делать
сегодня
4400
Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровая жизнь Здоровье Лекарства Лечение Грипп в Украине
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
28 октября 15:30 Гепатиты А, В и С: симптомы, лечение, профилактика
Юліана Вінтюк 100004
Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
28 октября 12:47 Чем так опасна дифтерия: симптомы, профилактика и лечение
Ірина Полицька 44725
Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
23 октября 15:04 Кто такие чайлдфри и почему не хотеть детей – нормально
1356
Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
22 октября 10:30 Мифы о менструации: что вы могли не знать о многоразовых средствах женской гигиены
Наталя Сколоздра 910
Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
22 октября 09:47 Что такое овуляция: как ее рассчитать, основные симптомы
Оксана Вербіцька 35983
Новости
Больше новостей
Залиште відгук