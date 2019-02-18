Хлебные тосты вредят здоровью больше, чем загазованность города

Потребляя тосты из хлеба, люди вредят своему организму больше , чем стоя на перекрестке с активным уличным движением.

Ученые предупреждают, что самый безопасный способ сделать тост – это запечь его до золотистого цвета. Подгоревшие тосты особенно опасны, пишет The Times.

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Об опасности такого домашнего загрязнения говорится в исследовании Университета Техаса в Остине, в рамках которого была построена имитация обычной трех-комнатной квартиры, оснащенной десятками датчиков для фиксации того, как менялось качество воздуха, таких как приготовление и уборка.

При готовке тостов выделяется множество вредных веществ / / pixabay.com

Хотя запекание и жарка тоже могут быть токсичными, более всего, по словам исследовательницы Марины Ванси, ученых шокировало влияние тостеров, которые начинают распространять токсичные частицы в воздухе сразу же после включения, поскольку нагревательный элемент начинает греть грязь и отложения.

Во время нагревания самого хлеба выделяется этанол – побочный продукт дрожжей. Если маленькие кусочки хлеба сталкиваются с нагревательным элементом , можно увидеть дым, возможно, от крошек на дне тостера – в воздух выбрасывается множество элементов. Это приводит к уровню загрязнения воздуха, который можно считать "очень нездоровым" в сравнении со стандартами качества воздуха на улице.

Также исследователи зафиксировали множество токсичных частиц и химических веществ в воздухе при применении средств для чистки тостеров.

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