Идеальный сон: чем опасно недосыпание и пересыпание

Сон является важным элементом для хорошего здоровья и хорошего самочувствия, а его отсутствие приводит к ряду заболеваний. Однако, кроме недосыпания пагубное влияние на организм имеет также и чрезмерно долгий сон.

Корейские ученые провели ряд исследований, чтобы выяснить, сколько часов ночью нужно спать, чтобы быть здоровым, передает "Урядовый курьер". В исследовании приняли участие почти 150 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет. Специалисты проанализировали их личные данные по сну, и взяли анализы крови, мочи и ДНК.

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Сколько часов в сутки нужно спать? Для того, чтобы оставаться здоровым и активным полезно спать 8-9 часов подряд каждый день.

Чем опасен сон дольше 10 часов? Долгий сон не является полезным и может стать причиной возникновения различных болезней. Среди них – ожирение, артериальная гипертензия, повышение уровня сахара и холестерина в крови.

Почему нельзя спать меньше 7 часов? Люди, которые недосыпают, также могут получить различные опасные заболевания. В частности, если спать меньше 7 часов в сутки, в крови повышается уровень меди, увеличивает риски возникновения онкозаболеваний.

Ранее ученые рассказали, что оптимальным для работы сердца интервал сна от 6 до 8 часов. Слишком длинный или слишком короткий сон повышает риск инсульта и возникновения болезней сердца.

Сон влияет на биологические процессы, такие как: метаболизм глюкозы, артериальное давление и воспалительные процессы. Именно от этих процессов зависима сердечно-сосудистая система.

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