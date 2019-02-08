Идеальный вес тела: Анита Луценко рассказала, как вычислить свою норму

Чтобы быть здоровой и красивой, не нужно гнаться за низким весом и параметрами модели – стоит лишь знать идеальный вес для своего телосложения и роста.

Правильный вес не только является заметным на фигуре женщины, он также позволяет отлично себя чувствовать, быть полным энергии и не иметь проблем со здоровьем.

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Как отмечает фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко сейчас в Украине выработался культ слишком худых девушек.

Идеальный вес – это тот, при котором человек проживет максимально долгую жизнь. Знаете в чем современная проблема? Все хотят и ориентируются на вес ниже нормы. Хотя такая норма есть,

– подчеркнула она.

Поэтому, она обнародовала простую схему, по которой можно рассчитать идеальный вес для своего тела.

Таблица расчета идеального веса

Сверху в таблице обозначена норма веса, а сбоку – рост. Если сопоставить их для своих параметров – получится определенный квадратик, который имеет свой цвет. Именно цвет и показывает, является ли вес слишком низким, или наоборот – слишком большим.

Таблица является общей. Поэтому высчитывая свой идеальный вес стоит учесть, что она имеет определенные нюансы, неточности, а организм – свои особенности.

Фитнес-тренер также отметила, что немало девушек делают все для того, чтобы быть очень худыми. Они сидят на изнурительных диетах, тренируются ежедневно по несколько часов и тому подобное.

"У нас культ слишком худых, неадекватно худых. Их возводят в ранг – классных. Но худые не нуждаются в враче. Сухой пресс без капли жира – это не норма для женщины. Так же как и ожирение", – отметила Луценко.

Поэтому, она отметила, что у каждой женщины должен быть баланс в организме и нормальный, здоровый вес.

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