Идеальный вес тела: Анита Луценко рассказала, как вычислить свою норму

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Как рассчитать свой вес по росту - таблица
Как высчитать идеальный вес тела / Фото из открытых источников

Чтобы быть здоровой и красивой, не нужно гнаться за низким весом и параметрами модели – стоит лишь знать идеальный вес для своего телосложения и роста.

Правильный вес не только является заметным на фигуре женщины, он также позволяет отлично себя чувствовать, быть полным энергии и не иметь проблем со здоровьем.

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Как отмечает фитнес-тренер и эксперт по похудению Анита Луценко сейчас в Украине выработался культ слишком худых девушек.

Идеальный вес это тот, при котором человек проживет максимально долгую жизнь. Знаете в чем современная проблема? Все хотят и ориентируются на вес ниже нормы. Хотя такая норма есть,
– подчеркнула она.

Поэтому, она обнародовала простую схему, по которой можно рассчитать идеальный вес для своего тела.

Таблица расчета идеального веса

Сверху в таблице обозначена норма веса, а сбоку – рост. Если сопоставить их для своих параметров – получится определенный квадратик, который имеет свой цвет. Именно цвет и показывает, является ли вес слишком низким, или наоборот – слишком большим.

Таблица является общей. Поэтому высчитывая свой идеальный вес стоит учесть, что она имеет определенные нюансы, неточности, а организм – свои особенности.

Фитнес-тренер также отметила, что немало девушек делают все для того, чтобы быть очень худыми. Они сидят на изнурительных диетах, тренируются ежедневно по несколько часов и тому подобное.

"У нас культ слишком худых, неадекватно худых. Их возводят в ранг – классных. Но худые не нуждаются в враче. Сухой пресс без капли жира – это не норма для женщины. Так же как и ожирение", – отметила Луценко.

Поэтому, она отметила, что у каждой женщины должен быть баланс в организме и нормальный, здоровый вес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Идеальный вес- это тот, при котором человек проживет максимально долгую жизнь! Знаете в чём проблема современная?! Все хотят и ориентируются на вес НИЖЕ НОРМЫ! Хотя есть норма! Сверху вес , слева рост в таблице ИМТ(Гугл в помощь для расчета и понимания) ! Посмотрите свою! Скорее всего вы в норме! Расслабьтесь и думайте про качество кожи, счастье в глазах, друзей и путешествия, зарядку утром в кайф и танцы! Сегодня хочется донести одну простую мысль: чтоб стать НЕНОРМАЛЬНО худым( ниже нормы) нужно прикладывать НЕНОРМАЛЬНЫЕ усилия! Диеты, уколы, тренировки по 2 часа ежедневно и тд...ну вы сами знаете! У нас культ слишком худых! Неадекватно худых! Они возводятся в ранг -классных! Худые не здоровые! Сухой Пресс без капли жира- это не норма для женщины! Также как и с ожирением! Мера, норма, баланс! ️ P.S. Любые схемы и таблицы и чистая математика для фигуры конечно имеет свои нюансы и неточности, но направление моей мысли вы думаю уловили ;)

Допис, поширений Anita Lutsenko (@anitasporty)

 

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Теги: Здоровье Здоровая жизнь Женское здоровье
Источник: 24 Канал
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