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Илья Емец уволен с должности министра здравоохранения

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Илья Емец ушел в отставку

Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения. За решение проголосовал 271 депутат.

Решение приняли на внеочередном заседании Верховной рады.

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Как проголосовали депутаты за отставку Емца

"Слуга народа" – 201
"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0
"Европейская солидарность" – 25
"Батькивщина" – 1
"За будущее" – 2
"Голос" – 17
"Доверие" – 15
Внефракционные – 10

Емец был назначен главой Минздрава 4 марта. Таким образом он работал министром здравоохранения меньше месяца.

Верховная Рада проголосовала за отставку Ильи Емца: смотрите видео

Что известно про Илью Емца?Илья Емец уже во второй раз возглавил Министерство здравоохранения, впервые он занимал эту должность во времена правления Януковича. Емец входил в состав рабочей группы, которая анализировала ход реформы украинской медицины Ульяны Супрун. Правительство поддержало кандидатуру Ильи Емца на пост главы Министерства здравоохранения 4 марта 2020 года. Несмотря на то, что Емец руководил ведомством меньше месяца, он успел запомниться украинцам несколькими громкими скандалами. Часть из них связаны с пандемией коронавируса.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Медицина Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Илья Емец
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