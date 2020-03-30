Илья Емец уволен с должности министра здравоохранения

Верховная рада Украины проголосовала за увольнение Ильи Емца с должности министра здравоохранения. За решение проголосовал 271 депутат.

Решение приняли на внеочередном заседании Верховной рады.

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Как проголосовали депутаты за отставку Емца

"Слуга народа" – 201

"Оппозиционная платформа – За жизнь" – 0

"Европейская солидарность" – 25

"Батькивщина" – 1

"За будущее" – 2

"Голос" – 17

"Доверие" – 15

Внефракционные – 10

Емец был назначен главой Минздрава 4 марта. Таким образом он работал министром здравоохранения меньше месяца.

Верховная Рада проголосовала за отставку Ильи Емца: смотрите видео

Что известно про Илью Емца?Илья Емец уже во второй раз возглавил Министерство здравоохранения, впервые он занимал эту должность во времена правления Януковича. Емец входил в состав рабочей группы, которая анализировала ход реформы украинской медицины Ульяны Супрун. Правительство поддержало кандидатуру Ильи Емца на пост главы Министерства здравоохранения 4 марта 2020 года. Несмотря на то, что Емец руководил ведомством меньше месяца, он успел запомниться украинцам несколькими громкими скандалами. Часть из них связаны с пандемией коронавируса.

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