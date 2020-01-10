Иммунные клетки впервые удалось вырастить в пробирке

Открытие ученых поможет понять, как развивается иммунная система и почему происходят сбои, которые являются причиной диабета первого типа и развития рака.

Группа исследователей из Детского научно-исследовательского института Мердока в австралийском Мельбурне смогла впервые вырастить иммунные клетки человека в пробирке, пишет Phys.org.

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Ученые объединили два мощных лабораторных метода – генную инженерию и выращивание стволовых клеток. Исследователи превратили клетки кожи в плюрипотентные стволовые клетки, а затем направили их по пути развития лимфоцитов.



RAG1 – формирует иммунный ответ организма / Фото: Unsplash

В клетки внесли особую мутацию, которая в присутствии белка RAG1 – индикатора ранних стадий развития лимфоцитов, светилась зеленым. Индикатор играет ключевую роль в формировании иммунного ответа на инфекции.

Ориентируясь на светило маркера, исследователи отделили клетки, которые превратились в аналоги молодых лимфоцитов.

Авторы утверждают, что открытие поможет понять, как формируются иммунные клетки организма.

Выращивание иммунных клеток в пробирке может стать основой исследований детской лейкемии и диабета первого типа.