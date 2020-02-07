Инъекции в глаза могут вылечить тяжелое заболевание

Диабет первого типа можно лечить путем радикально новой технологии. Она заключается в инъекциях клеток, которые произведут инсулин, прямо в глаза.

Диабет первого типа традиционно считается болезнью пожизненной и неизлечимой. Однако ученые предложили новую технологию, предусматривающую имплантацию клеток в глаза пациентов. Это сокращает ежедневные потребности в уколах инсулина более чем наполовину, что показали эксперименты с лабораторными животными. Теперь эти опыты проводят на людях, пишет The Daily Mail.

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Напомним, что диабет второго типа связан с неправильным образом жизни и ожирением, из-за чего организм вырабатывает недостаточное количество гормона инсулина, который перерабатывает. Диабет первого типа вызывается разрушением клеток, которые вырабатывают инсулин, иммунной системой.

Некоторым больным предлагают трансплантации этих клеток в печень, что может сократить потребность в данном гормоне. Однако даже с помощью лекарств, которые подавляют иммунитет, эти клетки все равно подвергаются атакам со стороны организма.



Пересадка клеток может вылечить диабет / unsplash.com

Исследование ученых из Университета Британской Колумбии в Ванкувере показало, что примерно 50% этих клеток уничтожаются в течение нескольких дней. Мощные иммуносупрессоры необходимы для ограничения этих атак, но у них есть не менее мощные побочные эффекты вроде повышенного риска инфекций и рака.

В ходе нового клинического исследования пациенты получат донорские клетки, вводимые в переднюю камеру глаз – заполненное жидкостью пространство между радужной оболочкой и внутренней поверхностью сетчатки. Эта область выбрана в связи с тем, что она имеет иммунную привилегию.

Здесь не запускается иммунная атака на посторонние вещества и тела, и этот подход позволяет не уничтожить пересаженные клетки. Эксперименты проводятся в Bascom Palmer Eye Institute, в них участвуют 10 пациентов с диабетом первого типа, слепых на один глаз.

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