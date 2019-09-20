Инфекции, передающиеся половым путем: то, о чем неудобно спрашивать

Если у вас случается незащищенный секс, существует вероятность заразиться венерическими заболеваниями.

При том, что вероятность сохраняется при вагинальном, оральном, анальном сексе, иногда достаточно глубоких поцелуев или близкого телесного контакта, рассказывают специалисты.

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В зоне риска находятся все люди, которые занимаются сексом.

Факторы риска заражения инфекциями, передающихся половым путем

Все люди, ведущие половую жизнь и не защищающиеся должным образом – находятся в зоне риска.

Поэтому очень важно быть внимательными и осторожными в первую очередь – не забывать о защите во время секса, не бояться настаивать на этом и ставить свое здоровье в приоритете.

Иногда инфекции могут не проявляться годами, поэтому, если у вас обнаружили инфекцию, это не всегда свидетельствует об измене партнера. Но периодические проверки – хотя бы раз в год без видимых симптомов – лишними не будут.

Наиболее распространенными факторами риска являются раннее начало половой жизни, частая смена половых партнеров, незащищенный половой акт и случайные связи.

Как можно себя защитить

Прежде всего – пользоваться презервативами! Также полезно помнить о местных бактерицидных средствах.

Проходить обследование с помощью лабораторной диагностики.

Если инфекцию диагностируют, немедленно проходить лечение, соблюдать половое воздержание на время лечения и обязательно проинформировать своего партнера о наличии болезни.

За сознательное сокрытие наличия ВИЧ или иного неизлечимого инфекционного заболевания и инфицирования других в Украине предусмотрена уголовная ответственность.

К методам профилактики относят и вакцинацию: можно сделать прививку против онкогенных вирусов гепатита B и папиллома вируса человека.



Гепатит В может передаваться половым путем

Можно ли заразиться другим образом – не путем полового акта

Инфекции передаются половым путем, как подсказывает название заболеваний. Однако, через слюну может передаваться возбудитель сифилиса бледная спирохета.

Такой путь заражения возможен при глубоком поцелуе, при докуривании чужой сигареты, пользовании чужой помадой, зубной щеткой или немытой посудой.

Но невозможно заразиться во время объятий, дружественного поцелуя, рукопожатия, пользования фонтанчиком для питья воды, через укусы насекомых, или во время купания в водоемах или бассейнах.

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