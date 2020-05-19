Инфекция вызывает сильное иммунное действие: новые данные о формировании иммунитета к COVID-19

Ученые сделали новое открытие насчет того, формируется ли иммунитет у людей, которые переболели коронавирусом. Исследователи заявили, что инфекция вызывает сильную иммунную реакцию даже у тех, кто перенес болезнь в легкой форме.

До сих пор ученые считали, что устойчивый иммунитет возникает только у тех, кто тяжело переболел COVID-19. Впрочем, новые данные исследователей из Института иммунологии в Ла-Хойя (США) свидетельствуют об обратном, а следовательно возрастают шансы на создание эффективной вакцины и победу над пандемией, пишет Futurism.

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Суть исследования

Ученые заявили о сильном иммунном ответе у пациентов, переболевших коронавирусной болезнью. Команда проанализировала образцы крови 20 людей, которые перенесли инфекцию в легкой форме и не требовали госпитализации.

У всех 20 добровольцев ученые обнаружили реакцию Т-лимфоцитов на шипообразный белок SARS-CoV-2. Именно эту молекулу вирус использует, чтобы проникать внутрь клеток и заражать их.

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Повторные эксперименты показали, что аналогичный иммунный ответ демонстрируют 40–60% людей, которые никогда не были инфицированы COVID-19, но в свое время переболели другими видами коронавирусов – обычно их симптомы напоминают легкую простуду.

Впрочем, пока неизвестно, получили ли они защиту от заражения SARS-CoV-2.

Почему открытие важное

Данные о том, что человеческий организм все-таки способен формировать иммунный ответ на новый тип коронавирусной болезни, дают надежду на то, что полноценная вакцина против вируса все же будет создана. Именно ее специалисты считают единственным способом преодоления пандемии.

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