Инсульт: симптомы, виды, как распознать

По данным Минздрава, ежегодно в Украине происходит около 150 тысяч инсультов и более 100 тысяч человек умирают от инсульта и других нарушений кровотока в мозге. О главных симптомах инсульта, его признаках и о помощи при нарушении мозгового кровообращения говорим с заведующим Инсультного центра "Оберег" Юрием Фломиным.

Инсульт занимает второе место среди причин смерти и инвалидности, но в большинстве случаев трагических последствий инсульта можно избежать, если вовремя распознать симптомы болезни и быстро, в течение 4-6 часов, оказать необходимую медицинскую помощь.

Инсульт – что это? Инсульт – внезапное острое нарушение мозгового кровообращения, что приводит к повреждению части головного мозга. Инсульт – это неотложное состояние, поэтому требует немедленного реагирования.

Виды инсульта

Есть две главные разновидности инсульта:

Ишемический инсульт

Ишемический инсульт развивается вследствие закупорки артерий, питающих головной мозг. Не получая необходимых им кислорода и питательных веществ, клетки мозга погибают. Ишемические инсульты составляют около 80% всех инсультов.

Этот вид инсульта чаще всего бывает двух типов:

Кардиоэмболический – его провоцирует тромб, образовавшийся в сердце или аорте, который с током крови достиг головного мозга и заблокировал снабжение крови к его части.

Атеротромботический – его вызывает тромб, который образовался на фоне атеросклероза крупных и средних мозговых артерий.

Геморрагический инсульт

Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в мозг, которое возникает в результате разрыва сосуда.



Компьютерная томография установит тип инсульта /Фото: Клиника Оберег

Как распознать инсульт

Несмотря на то, что инсульт может иметь разные причины, проявления заболевания обычно похожи, ведь проблема общая – нарушение кровотока в области мозга.

Уметь распознавать признаки инсульта нужно нам всем. От этого зависит, сможем ли мы вовремя обратиться за помощью для себя или тех людей, рядом с которыми мы оказались, когда с ними произошел инсульт.

Общей чертой всех проявлений инсульта является их внезапность. Еще полчаса назад все было в порядке и вдруг – состояние человека резко ухудшается!

Инсульт – симптомы Итак, при инсульте человек имеет один из следующих симптомов или несколько сразу: внезапная слабость или онемение одной половины тела, включая лицо, руку и ногу;

внезапное нарушение речи или понимания речи;

внезапное нарушение зрения;

внезапное головокружение, которое часто сопровождают тошнота, рвота, потеря равновесия, падение;

внезапная и очень сильная нестерпимая головная боль. Заметили хотя бы один из этих признаков – не теряйте времени, звоните 103.

Для того, чтобы определить первые признаки инсульта, надо использовать простую шкалу – аббревиатура FAST (Face – Arm – Speech – Time, то есть Лицо – Рука – Язык – Время).

Лицо – попросите человека улыбнуться, при инсульте улыбка будет асимметричной – один угол рта опущен.

Рука – человек чувствует слабость в конечностях на одной половине тела – в руке и/или ноге. Попросите человека поднять и подержать перед собой обе руки. При инсульте одна рука самовольно опустится – не удается обе руки удержать на одном уровне.

Язык – у больного может быть нарушено произношение. Человек может не понимать, что обращаются к нему.

Время – инсульт не лечится дома. При наличии перечисленных симптомов следует срочно вызвать "Скорую помощь" и доставить человека в медицинское учреждение, которое готово к оказанию помощи пациентам с инсультом – инсультный центр или инсультный блок.

Никогда не рассчитывайте на то, что симптомы пройдут, если немного отдохнуть, полежать или выпить таблетку.

Нельзя человека с инсультом везти в любое медицинское учреждение, только в то, где есть специально подготовленный персонал и необходимые средства диагностики. Иначе – теряется время, которое в случае инсульта на вес золота.



Как распознать инсульт / Инфографика 24 канала

Помощь при инсульте

При инсульте есть очень мало времени для спасения мозга. Когда участок мозга отмирает (а это происходит в течение первых нескольких часов после начала инсульта), то функция части тела, за которую отвечал тот участок, нарушается.

В Украине есть более 500 отделений, которые принимают на лечение пациентов с острым мозговым инсультом. Из них только около 10% соответствуют международным требованиям к больницам, которые эффективно лечат инсульт.

Специалисты Инсультного центра клиники "Оберег" работают с пациентами, которые перенесли инсульт, по высоким международным стандартам в течение 10 лет практики. В центре с 2010 года прошли лечение более 1500 пациентов. Частота осложнений и смертность в 5 раз ниже, чем в большинстве других больниц Украины. Более 80% пациентов Инсультного центра получают возможность возвращения к независимости от посторонней помощи и полноценной жизни.

Ведь наилучших результатов лечения можно достичь только в специализированном профильном отделении, которое сочетает своевременную диагностику, эффективное лечение и качественную реабилитацию.

Почему важно, чтобы пациента после инсульта доставили именно в специализированную клинику, Здоровье 24 спросило у врача-невролога Юрия Фломина, заведующего Инсультного центра, кандидата меднаук и эксперта Министерства здравоохранения.

Юрій Фломін “ В специализированном центре есть специалисты, которые разбираются в этой проблеме. Они могут распознать, что происходит, и есть оборудование, которое поможет подтвердить или опровергнуть предположение о диагнозе.



В течение первых 4,5 – 6 часов с момента появления первых признаков инсульта, часть мозга, которой грозит отмирание, можно спасти, если восстановить кровоток по пораженному сосуду. Это можно сделать медикаментозно или путем хирургического вмешательства ”.

Для определения типа инсульта и исключения других поражений мозга проводят компьютерную или магнитно-резонансную томографию головы, поэтому наличие этого оборудования в специализированных инсультных отделениях чрезвычайно важно.

Почему важно, чтобы при подозрении на инсульт, пациенту провели компьютерную томографию мозга

Юрий Фломин “ Компьютерная томография или сканирование мозга – это технический способ заглянуть внутрь головы, определенное просвечивание мозга, которое поможет врачам понять, что происходит: это ишемический инсульт, связанный с закупоркой сосуда, или это другой тип инсульта – кровоизлияние, или это какое-то другое заболевание, например – опухоль мозга, которая имеет такие же проявления. Это невозможно выяснить без компьютерной томографии, поэтому в заведении, где нет возможности произвести сканирование, не может быть предоставлена ​​современная и надлежащая помощь пациенту с подозрением на инсульт ”

Стоит понимать, что никакие капельницы сами по себе не помогут пациенту выздороветь, неэффективны также нейропротекторы – несмотря на то, что эти лекарства не имеют научно доказанной эффективности, пациентов продолжают ими "прокапывать".

Проблемы многих больниц – в отсутствии компьютерной томографии, невыполнении обязательной протокольной части, которая в будущем поможет предотвратить осложнения, плохая подготовка медицинских работников и некачественная реабилитация после инсульта или ее отсутствие вообще.

Что предусматривает реабилитация после инсульта

Лучших результатов лечения можно достичь в специализированном профильном отделении, которое сочетает современную диагностику, эффективное лечение и качественную реабилитацию.

Ведь мозг требует специфической тренировки для освоения новых навыков и замещения утраченных функций. Лучшего эффекта можно достичь в течение первых 3-4 месяцев после начала заболевания. Но случается и так, что те, кто не имел своевременной реабилитации, попадая в руки профессионалов позже этого срока, все же за неделю-две реабилитации превращаются из "лежачих" в "ходячих". Важна также вторичная профилактика инсульта. Каждый пациент, перенесший инсульт, должен находиться под наблюдением специалистов.

К сожалению, украинские пациенты после инсульта из стационара чаще всего уходят в никуда, и, как правило, слышат "рекомендацию": "полежали 10 дней в больнице, дальше можете лежать дома". Доказано, что риск умереть в течение первого года от осложнений инсульта у пациентов, находившихся под наблюдением врачей, на 25% меньше, чем у тех, кто исчезает из поля зрения специалистов.



Качественная реабилитация способна восстановить утраченные функции при инсульте / Фото: Клиника Оберег

Юрий Фломин “ В клинике "Оберег" проводят реабилитацию по тем же принципам, по которым ее проводят во всех развитых странах Европы, Северной Америки и Азии. Если часть мозга погибла и это привело к определенным последствиям: нарушению движений, речи, чувствительности, то дальше или человек живет с этими последствиями, или благодаря реабилитации улучшает работу этих функций ”.

По словам Юрия Фломина, реабилитация основывается на принципе пластичности мозга, то есть мозг может менять свое построение и свою работу, если человек прилагает усилия и если с ним работают специалисты реабилитации – физические терапевты, терапевты, логепед, которые путем целенаправленных тренировок переучивают, перестраивают его мозг с тем, чтобы улучшить функции мозга, которые были нарушены в результате инсульта.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.