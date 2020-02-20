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Инсульт: симптомы, виды, как распознать

 
Инсульт – симптомы, виды и как распознать инсульт

По данным Минздрава, ежегодно в Украине происходит около 150 тысяч инсультов и более 100 тысяч человек умирают от инсульта и других нарушений кровотока в мозге. О главных симптомах инсульта, его признаках и о помощи при нарушении мозгового кровообращения говорим с заведующим Инсультного центра "Оберег" Юрием Фломиным.

Инсульт занимает второе место среди причин смерти и инвалидности, но в большинстве случаев трагических последствий инсульта можно избежать, если вовремя распознать симптомы болезни и быстро, в течение 4-6 часов, оказать необходимую медицинскую помощь.

 
Инсульт – что это?

Инсульт – внезапное острое нарушение мозгового кровообращения, что приводит к повреждению части головного мозга. Инсульт – это неотложное состояние, поэтому требует немедленного реагирования.

Виды инсульта

Есть две главные разновидности инсульта:

  • Ишемический инсульт

Ишемический инсульт развивается вследствие закупорки артерий, питающих головной мозг. Не получая необходимых им кислорода и питательных веществ, клетки мозга погибают. Ишемические инсульты составляют около 80% всех инсультов.

Этот вид инсульта чаще всего бывает двух типов:

Кардиоэмболический – его провоцирует тромб, образовавшийся в сердце или аорте, который с током крови достиг головного мозга и заблокировал снабжение крови к его части.

Атеротромботический – его вызывает тромб, который образовался на фоне атеросклероза крупных и средних мозговых артерий.

  • Геморрагический инсульт

Геморрагический инсульт – это кровоизлияние в мозг, которое возникает в результате разрыва сосуда.


Компьютерная томография установит тип инсульта /Фото: Клиника Оберег

Как распознать инсульт

Несмотря на то, что инсульт может иметь разные причины, проявления заболевания обычно похожи, ведь проблема общая – нарушение кровотока в области мозга.

Уметь распознавать признаки инсульта нужно нам всем. От этого зависит, сможем ли мы вовремя обратиться за помощью для себя или тех людей, рядом с которыми мы оказались, когда с ними произошел инсульт.

Общей чертой всех проявлений инсульта является их внезапность. Еще полчаса назад все было в порядке и вдруг – состояние человека резко ухудшается!

 
Инсульт – симптомы

Итак, при инсульте человек имеет один из следующих симптомов или несколько сразу:

  • внезапная слабость или онемение одной половины тела, включая лицо, руку и ногу;
  • внезапное нарушение речи или понимания речи;
  • внезапное нарушение зрения;
  • внезапное головокружение, которое часто сопровождают тошнота, рвота, потеря равновесия, падение;
  • внезапная и очень сильная нестерпимая головная боль.

Заметили хотя бы один из этих признаков – не теряйте времени, звоните 103.

Для того, чтобы определить первые признаки инсульта, надо использовать простую шкалу – аббревиатура FAST (Face – Arm – Speech – Time, то есть Лицо – Рука – Язык – Время).

Лицо – попросите человека улыбнуться, при инсульте улыбка будет асимметричной – один угол рта опущен.

Рука – человек чувствует слабость в конечностях на одной половине тела – в руке и/или ноге. Попросите человека поднять и подержать перед собой обе руки. При инсульте одна рука самовольно опустится – не удается обе руки удержать на одном уровне.

Язык – у больного может быть нарушено произношение. Человек может не понимать, что обращаются к нему.

Время – инсульт не лечится дома. При наличии перечисленных симптомов следует срочно вызвать "Скорую помощь" и доставить человека в медицинское учреждение, которое готово к оказанию помощи пациентам с инсультом – инсультный центр или инсультный блок.

Никогда не рассчитывайте на то, что симптомы пройдут, если немного отдохнуть, полежать или выпить таблетку.

Нельзя человека с инсультом везти в любое медицинское учреждение, только в то, где есть специально подготовленный персонал и необходимые средства диагностики. Иначе – теряется время, которое в случае инсульта на вес золота.


Как распознать инсульт / Инфографика 24 канала

Помощь при инсульте

При инсульте есть очень мало времени для спасения мозга. Когда участок мозга отмирает (а это происходит в течение первых нескольких часов после начала инсульта), то функция части тела, за которую отвечал тот участок, нарушается.

В Украине есть более 500 отделений, которые принимают на лечение пациентов с острым мозговым инсультом. Из них только около 10% соответствуют международным требованиям к больницам, которые эффективно лечат инсульт.

Специалисты Инсультного центра клиники "Оберег" работают с пациентами, которые перенесли инсульт, по высоким международным стандартам в течение 10 лет практики. В центре с 2010 года прошли лечение более 1500 пациентов. Частота осложнений и смертность в 5 раз ниже, чем в большинстве других больниц Украины. Более 80% пациентов Инсультного центра получают возможность возвращения к независимости от посторонней помощи и полноценной жизни.

Ведь наилучших результатов лечения можно достичь только в специализированном профильном отделении, которое сочетает своевременную диагностику, эффективное лечение и качественную реабилитацию.

Почему важно, чтобы пациента после инсульта доставили именно в специализированную клинику, Здоровье 24 спросило у врача-невролога Юрия Фломина, заведующего Инсультного центра, кандидата меднаук и эксперта Министерства здравоохранения.

 
Юрій Фломін
В специализированном центре есть специалисты, которые разбираются в этой проблеме. Они могут распознать, что происходит, и есть оборудование, которое поможет подтвердить или опровергнуть предположение о диагнозе.

В течение первых 4,5 – 6 часов с момента появления первых признаков инсульта, часть мозга, которой грозит отмирание, можно спасти, если восстановить кровоток по пораженному сосуду. Это можно сделать медикаментозно или путем хирургического вмешательства”.

Для определения типа инсульта и исключения других поражений мозга проводят компьютерную или магнитно-резонансную томографию головы, поэтому наличие этого оборудования в специализированных инсультных отделениях чрезвычайно важно.

Почему важно, чтобы при подозрении на инсульт, пациенту провели компьютерную томографию мозга

 
Юрий Фломин
Компьютерная томография или сканирование мозга – это технический способ заглянуть внутрь головы, определенное просвечивание мозга, которое поможет врачам понять, что происходит: это ишемический инсульт, связанный с закупоркой сосуда, или это другой тип инсульта – кровоизлияние, или это какое-то другое заболевание, например – опухоль мозга, которая имеет такие же проявления. Это невозможно выяснить без компьютерной томографии, поэтому в заведении, где нет возможности произвести сканирование, не может быть предоставлена ​​современная и надлежащая помощь пациенту с подозрением на инсульт

Стоит понимать, что никакие капельницы сами по себе не помогут пациенту выздороветь, неэффективны также нейропротекторы – несмотря на то, что эти лекарства не имеют научно доказанной эффективности, пациентов продолжают ими "прокапывать".

Проблемы многих больниц – в отсутствии компьютерной томографии, невыполнении обязательной протокольной части, которая в будущем поможет предотвратить осложнения, плохая подготовка медицинских работников и некачественная реабилитация после инсульта или ее отсутствие вообще.

Что предусматривает реабилитация после инсульта

Лучших результатов лечения можно достичь в специализированном профильном отделении, которое сочетает современную диагностику, эффективное лечение и качественную реабилитацию.

Ведь мозг требует специфической тренировки для освоения новых навыков и замещения утраченных функций. Лучшего эффекта можно достичь в течение первых 3-4 месяцев после начала заболевания. Но случается и так, что те, кто не имел своевременной реабилитации, попадая в руки профессионалов позже этого срока, все же за неделю-две реабилитации превращаются из "лежачих" в "ходячих". Важна также вторичная профилактика инсульта. Каждый пациент, перенесший инсульт, должен находиться под наблюдением специалистов.

К сожалению, украинские пациенты после инсульта из стационара чаще всего уходят в никуда, и, как правило, слышат "рекомендацию": "полежали 10 дней в больнице, дальше можете лежать дома". Доказано, что риск умереть в течение первого года от осложнений инсульта у пациентов, находившихся под наблюдением врачей, на 25% меньше, чем у тех, кто исчезает из поля зрения специалистов.


Качественная реабилитация способна восстановить утраченные функции при инсульте / Фото: Клиника Оберег

 
Юрий Фломин
В клинике "Оберег" проводят реабилитацию по тем же принципам, по которым ее проводят во всех развитых странах Европы, Северной Америки и Азии. Если часть мозга погибла и это привело к определенным последствиям: нарушению движений, речи, чувствительности, то дальше или человек живет с этими последствиями, или благодаря реабилитации улучшает работу этих функций”.

По словам Юрия Фломина, реабилитация основывается на принципе пластичности мозга, то есть мозг может менять свое построение и свою работу, если человек прилагает усилия и если с ним работают специалисты реабилитации – физические терапевты, терапевты, логепед, которые путем целенаправленных тренировок переучивают, перестраивают его мозг с тем, чтобы улучшить функции мозга, которые были нарушены в результате инсульта.

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