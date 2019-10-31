Что такое ишемическая болезнь сердца и как она проявляется
Ишемическая болезнь сердца – заболевание, которое возникает из-за нарушения кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий, из-за чего кровь плохо поступает к сердцу.
Чаще всего причина заключается в закупоривании артерий сердца атеросклеротической бляшкой. Преимущественно от стенокардии страдают мужчины в возрасте от 45 лет и женщины старше 55 лет.
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- Боль в грудной клетке;
- Дискомфорт в грудной клетке;
- Одышка;
- Нарушения сердечного ритма;
Любая боль в груди – это ишемическая болезнь сердца?
У стенокардической боли есть конкретные характеристики:
- Сердце как будто сжимается, длится 5-10 минут, может отдавать в руку, челюсть и под лопатку, ощущение тяжести за грудиной.
- Чаще всего боль возникает из-за физической нагрузки и курения, однако может возникать и из-за стресса, переохлаждения или плотного приема пищи.
Диагностика ишемической болезни сердца
Как диагностировать ишемическую болезнь сердца
Диагноз ишемической болезни сердца и стенокардии ставится после тщательного опроса пациента и глубокого анализа его жалоб.
Для подтверждения диагноза используют следующие дополнительные методы:
- Снятие ЭКГ в покое и во время приступа;
- Проведение нагрузочных тестов;
- При нарушенном сердечном ритме или его высокой частоте выполняются круглосуточные записи ЭКГ;
- Иногда требуется проведение контрастного исследования артерий сердца;
Факторы риска ИБС
- Повышенное артериальное давление;
- Курение;
- Повышенный уровень холестерина в крови;
- Диабет;
- Злоупотребление алкоголем;
- Сидячий образ жизни;
- Избыточный вес;
- Стресс;
- Раннее развитие ИБС у близких родственников;
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