Что такое ишемическая болезнь сердца и как она проявляется

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Ишемическая болезнь сердца – что это, лечение, диагностика
Ишемическая болезнь сердца: симптомы и диагностика / Pixabay

Ишемическая болезнь сердца – заболевание, которое возникает из-за нарушения кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий, из-за чего кровь плохо поступает к сердцу.

Чаще всего причина заключается в закупоривании артерий сердца атеросклеротической бляшкой. Преимущественно от стенокардии страдают мужчины в возрасте от 45 лет и женщины старше 55 лет.

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Ишемическая болезнь сердца – симптомы
  1. Боль в грудной клетке;
  2. Дискомфорт в грудной клетке;
  3. Одышка;
  4. Нарушения сердечного ритма;

Любая боль в груди – это ишемическая болезнь сердца?

У стенокардической боли есть конкретные характеристики:

  1. Сердце как будто сжимается, длится 5-10 минут, может отдавать в руку, челюсть и под лопатку, ощущение тяжести за грудиной.
  2. Чаще всего боль возникает из-за физической нагрузки и курения, однако может возникать и из-за стресса, переохлаждения или плотного приема пищи.

Діагностика ішемічної хвороби серця
Диагностика ишемической болезни сердца

Как диагностировать ишемическую болезнь сердца

Диагноз ишемической болезни сердца и стенокардии ставится после тщательного опроса пациента и глубокого анализа его жалоб.

Для подтверждения диагноза используют следующие дополнительные методы:

  1. Снятие ЭКГ в покое и во время приступа;
  2. Проведение нагрузочных тестов;
  3. При нарушенном сердечном ритме или его высокой частоте выполняются круглосуточные записи ЭКГ;
  4. Иногда требуется проведение контрастного исследования артерий сердца;

Факторы риска ИБС

  1. Повышенное артериальное давление;
  2. Курение;
  3. Повышенный уровень холестерина в крови;
  4. Диабет;
  5. Злоупотребление алкоголем;
  6. Сидячий образ жизни;
  7. Избыточный вес;
  8. Стресс;
  9. Раннее развитие ИБС у близких родственников;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Сердечно-сосудистые заболевания
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