Что такое ишемическая болезнь сердца и как она проявляется

Ишемическая болезнь сердца – заболевание, которое возникает из-за нарушения кровоснабжения миокарда вследствие поражения коронарных артерий, из-за чего кровь плохо поступает к сердцу.

Чаще всего причина заключается в закупоривании артерий сердца атеросклеротической бляшкой. Преимущественно от стенокардии страдают мужчины в возрасте от 45 лет и женщины старше 55 лет.

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Ишемическая болезнь сердца – симптомы Боль в грудной клетке; Дискомфорт в грудной клетке; Одышка; Нарушения сердечного ритма;

Любая боль в груди – это ишемическая болезнь сердца?

У стенокардической боли есть конкретные характеристики:

Сердце как будто сжимается, длится 5-10 минут, может отдавать в руку, челюсть и под лопатку, ощущение тяжести за грудиной. Чаще всего боль возникает из-за физической нагрузки и курения, однако может возникать и из-за стресса, переохлаждения или плотного приема пищи.



Диагностика ишемической болезни сердца

Как диагностировать ишемическую болезнь сердца

Диагноз ишемической болезни сердца и стенокардии ставится после тщательного опроса пациента и глубокого анализа его жалоб.

Для подтверждения диагноза используют следующие дополнительные методы:

Снятие ЭКГ в покое и во время приступа; Проведение нагрузочных тестов; При нарушенном сердечном ритме или его высокой частоте выполняются круглосуточные записи ЭКГ; Иногда требуется проведение контрастного исследования артерий сердца;

Факторы риска ИБС

Повышенное артериальное давление; Курение; Повышенный уровень холестерина в крови; Диабет; Злоупотребление алкоголем; Сидячий образ жизни; Избыточный вес; Стресс; Раннее развитие ИБС у близких родственников;

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