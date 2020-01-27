Искусственный интеллект в Канаде предсказал вспышку коронавируса в Китае еще 31 декабря

Канадская платформа мониторинга BlueDot предсказала вспышку коронавируса в Китае еще 31 декабря – за неделю до того, как о ней узнал весь мир.

Искусственный интеллект установил, что с города Ухань вирус перекинется на Бангкок, Сеул и Токио. Алгоритм проанализировал новости на 65 языках, информацию о заболеваниях животных, посты в соцсетях и данные о продаже авиабилетов. Об этом сообщает The Wired.

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Камран Хан, создатель искусственного интеллекта, захотел сделать такой алгоритм после вспышки атипичной пневмонии в 2003 году. Тогда болезнь зародилась в провинциях Китая, а впоследствии перекинулась на Торонто и унесла жизни 44 человек. Хан отмечает, что происходящее сейчас в Китае вызывает у него дежавю.

Исследования BlueDot отправляются должностным лицам в области охраны здоровья в дюжине стран, включая США и Канаду, авиакомпаниям и больницам, где могут оказаться зараженные пациенты.

Согласно последней информации, китайский коронавирус заразен даже в инкубационный период – то есть тогда, когда человек имеет вирус, но еще не ощущает симптомов.

Главное о китайском коронавирусе

От нового коронавируса в Китае умерли уже 80 человек. Заражение диагностировали по меньшей мере у 2 761 человека в пределах КНР.

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.

Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ – 2019-nCoV.

В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 млрд человек.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекращают организацию групповых туров в Китай. В частности, в Пекине с 26 января временно прекратят движение автобусов. В аэропортах ряда стран дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сначала была зафиксирована болезнь в Таиланде, а затем в Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

Как проявляется коронавирус: Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость.

Также отметим, что несмотря на высокие риски мутаций коронавирусов, вакцины против инфекции не существует. И хотя специалисты отмечают, что разработают вакцину в течение трех месяцев, предыдущий опыт указывает на то, что процесс ее создания может длиться до трех лет.