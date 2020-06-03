В Испании пациентов с коронавирусной инфекцией вывозят к морю в рамках программы выздоровления от болезни.

Об этом сообщает издание BBC. В Барселоне в больнице Hospital del Mar, которая находится недалеко от побережья, решили применить такую практику.

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Это сделано в рамках программы, разработанной для оздоровления отделений интенсивной терапии.

На официальной странице госпиталя в инстаграме опубликовали снимки, как выглядит прогулка с пациентом, что больнен коронавирусом у моря. Пациента на больничной койке окружают более шести медиков в защитных костюмах.

Добавим, что всего с начала пандемии коронавируса в Испании было подтверждено 239 932 случая инфекции и 27 127 смертей.



В Испании больных коронавирусом возят на прогулки к морю / Иллюстративное фото: Getty Images