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Испанская принцесса Мария Тереза умерла от коронавируса в Париже

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Испанская принцесса умерла от коронавируса в Париже / Фото из открытых источников

Двоюродная сестра испанского короля Филиппа VI принцесса Мария Тереза умерла от COVID-19.

О смерти из-за коронавируса Марии Терезы сообщил ее младший брат, принц Сикст Генрих Бурбон-Пармский, пишет Daily Mail.

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Семья Пармских Бурбонов является младшей ветвью испанской королевской семьи. Принцесса Мария Тереза была двоюродной сестрой правящего короля Испании Филиппа VI.

В Испании из-за ее политических взглядов за ней закрепилось прозвище "красная принцесса". Она поддерживала монархистскую партию карлистов, но критиковала капитализм. Мария Тереза считала, что вместо классовой борьбы необходим постоянный поиск согласия.

Известно, что принцесса не была замужем и у нее не было детей.

Кто болеет коронавирусом из представителей королевских семей?

По состоянию на 29 февраля коронавирус зафиксировали у принца Чарльза, который является наследником британского престола, и у князя Монако Альбера II.

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Коронавирус COVID-19 Здоровье Королівська сім'я Новости Здоровье Здоровая жизнь
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