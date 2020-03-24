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Используют ли тесты на коронавирус украинского производства

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Украинские ученые уже разработали тесты для диагностики коронавируса. Но их еще не начали использовать.

Об этом во время пресс-брифинга Минздрава заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

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По его словам, украинские ученые уже создали тесты на коронавирус Covid-2019.

 
Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко
“Сейчас они проходят определенные испытательные исследования в лабораториях Министерства здравоохранения для сравнительной диагностики”.

Он добавил, что точность отечественных тестов будет такой же, как в других тестах, если этого не произойдет, – их не допустят для реализации и применения на территории Украины.


Как отличаются тесты на коронавирус / инфографика 24 канала

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Автор: Александр Бевза
Теги: Коронавирус Covid-19 Новости Здоровье Министерство здравоохранения Украины Коронавирус в Украине Виктор Ляшко Здоровье Лечение
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