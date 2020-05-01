Историческое решение: Судан признал незаконным женское обрезание

Правительство Судана запретило женское обрезание. Теперь за его проведение как в медучреждениях, так и за их пределами, грозит 3 года лишения свободы и штраф.

По оценкам ООН, от женского обрезания пострадали 90% суданских женщин и девушек, сообщает New York Times.

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В правозащитной группе 28 Too Many отметили, что до криминализации женского обрезания, более трех четвертей операций проводили медсестры, акушерки или другие медработники.

Фаиза Мохамед, директор правозащитной организации Equality Now по вопросам Африканского региона, отметила, что решение суданских властей поможет бороться с практикой женского обрезания, но вряд ли изменит отношение к нему среди населения, которое считает такую ​​операцию необходимой перед женитьбой женщины.

Обратите внимание! По данным ВОЗ, на сегодня эта практика распространена в по меньшей мере трех десятках стран Африки, Ближнего Востока и Азии. Более 200 миллионов женщин и девушек, которые сейчас живут, подверглись женскому обрезанию.

Что известно о женском обрезании?Это частичное или полное удаление или повреждение наружных женских гениталий, которое осуществляется, как правило, с культурной или религиозной целью. Под повреждением женских половых органов имеется в виду так называемое "женское обрезание", когда девушке удаляют, прижигают или сшивают наружные половые органы.



Чаще всего процедуру делают девочкам от рождения до 15 лет, то есть детям, что является нарушением не только прав человека, но и детей.