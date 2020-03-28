Итальянские специалисты рассказали, какими препаратами лечат коронавирус
Больных COVID-19 в Италии лечат комплексом препаратов, в частности противомалярийными, противовирусными и лекарствами, которые применяют в терапии ВИЧ-инфекций.
Кроме того, в отдельных случаях медики советуют для профилактики кварцевую лампу и дезинфекцию хлорированными веществами, но в большом количестве. Об этом говорится в протоколе лечения коронавируса в Италии, пишет УНИАН.
Читайте также: Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить COVID-2019
Лечение коронавируса
По словам врачей, COVID-19 проявляется типичными симптомами гриппа, однако без ринита – только с отеком слизистых. На 2 – 4 день больной чувствует боль в трахее и груди; усиление сухого кашля. Со временем затрудняется дыхание. Среди возможных симптомов – легкая тахикардия, быстрая утомляемость, высокая температура.
Коронавирусную инфекцию в Италии лечат Плаквенилом – противомалярийным препаратом, который блокирует рецепторы АПФ2. Следовательно, больной должен принимать по 200 мг 2 раза в день. Препарат назначают от 5 до 20 дней в зависимости от тяжести симптомов. Плаквенил применяют при боли в груди и сильном кашле, а также при пневмонии.
Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.
Для профилактики и лечения пневмонии – Азитромицин. Антибиотик принимают по 500 мг 1 раз в сутки три дня подряд.
В тяжелых случаях пневмонии медики применяют Тоцилизумаб.
Больше о препарате: Тоцилизумаб против коронавируса: врачи заявили об эффективности препарата
В протоколе также есть Калетра– противовирусное средство, витамин С (2 г/сутки – для лечения; 500-1000 мг/ сутки – для профилактики).
Итальянские врачи категорически не рекомендуют при лечении COVID-19 аэрозоли и кортикостероиды, не следует применять и жаропонижающие препараты, кроме парацетамола.
Как выявляют коронавирус
Есть два способа тестирования на COVID-19: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Для экспресс-теста у пациента возьмут кровь из пальца, и уже через 10 минут результат будет готов. Экспресс-тест определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Но здесь важно знать, что антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.
Если экспресс-тест подтвердит коронавирус, диагноз обязательно будут проверять еще раз с помощью ПЦР-исследования, которое считают золотым стандартом определения коронавирусной инфекции
Какие тесты определяют коронавирус/ Инфографика 24 канала
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.
Читайте также
-
К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологомсегодня , 07:30
-
Вспышка коронавируса среди врачей Тернопольщины: заболели 24 медикасегодня , 11:27
-
В Украине от коронавируса умерли 8 человек: перечень областейсегодня , 10:47
-
Коронавирус в США: количество умерших и больных резко возрослосегодня , 09:23
-
Первый больной коронавирусом в Харькове: мужчина вернулся из Франциисегодня , 12:28
-
В Киеве подтвердили 74 случая заболевания COVID-19сегодня , 10:03