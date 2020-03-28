24 Канал Техно Lifestyle Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Итальянские специалисты рассказали, какими препаратами лечат коронавирус

- Читати новину українською

Больных COVID-19 в Италии лечат комплексом препаратов, в частности противомалярийными, противовирусными и лекарствами, которые применяют в терапии ВИЧ-инфекций.

Кроме того, в отдельных случаях медики советуют для профилактики кварцевую лампу и дезинфекцию хлорированными веществами, но в большом количестве. Об этом говорится в протоколе лечения коронавируса в Италии, пишет УНИАН.

Читайте также: Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить COVID-2019

Лечение коронавируса

По словам врачей, COVID-19 проявляется типичными симптомами гриппа, однако без ринита – только с отеком слизистых. На 2 – 4 день больной чувствует боль в трахее и груди; усиление сухого кашля. Со временем затрудняется дыхание. Среди возможных симптомов – легкая тахикардия, быстрая утомляемость, высокая температура.

Коронавирусную инфекцию в Италии лечат Плаквенилом – противомалярийным препаратом, который блокирует рецепторы АПФ2. Следовательно, больной должен принимать по 200 мг 2 раза в день. Препарат назначают от 5 до 20 дней в зависимости от тяжести симптомов. Плаквенил применяют при боли в груди и сильном кашле, а также при пневмонии.

 
Планквенил – что это за препарат?
Это антималярийный препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы.

Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

Для профилактики и лечения пневмонии – Азитромицин. Антибиотик принимают по 500 мг 1 раз в сутки три дня подряд.

В тяжелых случаях пневмонии медики применяют Тоцилизумаб.

Больше о препарате: Тоцилизумаб против коронавируса: врачи заявили об эффективности препарата

В протоколе также есть Калетра– противовирусное средство, витамин С (2 г/сутки – для лечения; 500-1000 мг/ сутки – для профилактики).

Итальянские врачи категорически не рекомендуют при лечении COVID-19 аэрозоли и кортикостероиды, не следует применять и жаропонижающие препараты, кроме парацетамола.

Как выявляют коронавирус

Есть два способа тестирования на COVID-19: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Для экспресс-теста у пациента возьмут кровь из пальца, и уже через 10 минут результат будет готов. Экспресс-тест определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Но здесь важно знать, что антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.

Если экспресс-тест подтвердит коронавирус, диагноз обязательно будут проверять еще раз с помощью ПЦР-исследования, которое считают золотым стандартом определения коронавирусной инфекции


Какие тесты определяют коронавирус/ Инфографика 24 канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Здоровье Новости Здоровье Коронавирус COVID-19 Лечение Медицина Лекарства
Комментарии

Читайте также

сегодня , 09:29 Коронавирус в Италии: страна обогнала Китай по количеству больных
Медицина 174137
сегодня , 05:06 Гороскоп на 28 марта для всех знаков зодиака
Гороскоп 5497
сегодня , 15:42 Коронавирус в Испании: за сутки умерло рекордное количество людей
Здорове життя 32227
сегодня , 13:33 Сколько украинцев больны коронавирусом за границей: свежие данные МИД
Лікування 17244
сегодня , 10:35 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Кіно 10058
сегодня , 09:44 Коронавирус в Украине: уже заразились более 300 человек
Лікування 116611
сегодня , 06:00 Новости о коронавирусе 27 марта: Киев могут закрыть, в мире почти 600 000 инфицированных
Новини України 37624
сегодня , 10:22 В Украине зафиксировали 311 случаев коронавируса, 8 – летальных: МЗ
Лікування 21607
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 07:30 К лету заражение COVID-19 спадет, но восстановится осенью, – откровенное интервью с вирусологом
Альона Чернецька
27 марта 15:30 Что делать, если подозреваете у себя коронавирус: инструкция
Анастасія Лукашевська
27 марта 00:12 Протефлазид против коронавируса: действительно ли украинские лекарства могут вылечить Covid-2019
Олександр Бевза
26 марта 12:24 Как не развестись после карантина: практические советы психолога
Євгенія Мазур
25 марта 15:18 Как протекает коронавирус у человека и как меняются симптомы в течении болезни: инфографика
Анастасія Кушпіт

Новости
Больше новостей
Залиште відгук