Итальянские специалисты рассказали, какими препаратами лечат коронавирус

Больных COVID-19 в Италии лечат комплексом препаратов, в частности противомалярийными, противовирусными и лекарствами, которые применяют в терапии ВИЧ-инфекций.

Кроме того, в отдельных случаях медики советуют для профилактики кварцевую лампу и дезинфекцию хлорированными веществами, но в большом количестве. Об этом говорится в протоколе лечения коронавируса в Италии, пишет УНИАН.

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Лечение коронавируса

По словам врачей, COVID-19 проявляется типичными симптомами гриппа, однако без ринита – только с отеком слизистых. На 2 – 4 день больной чувствует боль в трахее и груди; усиление сухого кашля. Со временем затрудняется дыхание. Среди возможных симптомов – легкая тахикардия, быстрая утомляемость, высокая температура.

Коронавирусную инфекцию в Италии лечат Плаквенилом – противомалярийным препаратом, который блокирует рецепторы АПФ2. Следовательно, больной должен принимать по 200 мг 2 раза в день. Препарат назначают от 5 до 20 дней в зависимости от тяжести симптомов. Плаквенил применяют при боли в груди и сильном кашле, а также при пневмонии.

Планквенил – что это за препарат? Это антималярийный препарат, который относится к группе иммунодепрессантов. Он уменьшает активность иммунной системы.



Плаквенил используют для лечения артритов различной тяжести, малярии, при болезнях кожи и волчанке.

Для профилактики и лечения пневмонии – Азитромицин. Антибиотик принимают по 500 мг 1 раз в сутки три дня подряд.

В тяжелых случаях пневмонии медики применяют Тоцилизумаб.

Больше о препарате: Тоцилизумаб против коронавируса: врачи заявили об эффективности препарата

В протоколе также есть Калетра– противовирусное средство, витамин С (2 г/сутки – для лечения; 500-1000 мг/ сутки – для профилактики).

Итальянские врачи категорически не рекомендуют при лечении COVID-19 аэрозоли и кортикостероиды, не следует применять и жаропонижающие препараты, кроме парацетамола.

Как выявляют коронавирус

Есть два способа тестирования на COVID-19: экспресс-тесты и ПЦР-исследования. Для экспресс-теста у пациента возьмут кровь из пальца, и уже через 10 минут результат будет готов. Экспресс-тест определяет, есть ли в организме антитела к вирусу. Но здесь важно знать, что антитела появляются только на 5-7 день инфицирования.

Если экспресс-тест подтвердит коронавирус, диагноз обязательно будут проверять еще раз с помощью ПЦР-исследования, которое считают золотым стандартом определения коронавирусной инфекции



Какие тесты определяют коронавирус/ Инфографика 24 канала

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