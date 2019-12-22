Из клеток крови удалось вырастить печень

Органоид печени вырастили за 90 дней. В перспективе такая технология поможет быстро создавать органы из клеток пациента, и они не будут отторгаться организмом, в отличие от донорских.

Ученые из Университета Сан-Паулу (Бразилия) создали функциональную ткань печени из клеток крови человека, процесс длился всего 90 дней. Выращенные органеллы представляют собой мини-орган, который выполняет все жизненно важные функции здоровой печени человека, пишет EurekAlert.

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Полученные в условиях лаборатории органеллы печени вырабатывают жизненно важные белки, сохраняют витамины, выделяют желчь и выполняют другие важные функции, пояснили ученые.



Такой метод вероятно будут использовать для трансплантации органов/Фото: Unsplash

Весь процесс выращивания органа от сбора клеток крови к производству функциональной ткани занял около трех месяцев. Его условно можно разделить на три этапа.

Сначала клетки крови перепрограммируют в индуцированные стволовые клетки, после чего они дифференцируются в клетки печени.

Второй этап заключался в 3D-печати уже сгруппированных клеток, так называемых сфероидов. Именно благодаря использованию сфероидов вместо печати отдельных клеток полученная ткань сохранила свои функциональные свойства в течение длительного времени.

Финальный этап – созревание клеток в специальной среде в течение 18 дней.



Ученые планируют продолжить исследование / Фото: Unsplash

Важнейшее преимущество такого подхода – нулевая вероятность отторжения печени, поскольку в основе нового органа клетки крови пациента,

– подчеркнули авторы.

Выращивание печени для человека будет проходить по таким же этапам. В будущем такой способ может стать альтернативой трансплантации органа. Однако к этому моменту ученые должны осуществить еще много этапов исследований.

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