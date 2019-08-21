Из-за чего возникает тошнота: неожиданные причины

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Из-за чего возникает тошнота
Из-за чего возникает тошнота / healthline.com

Тошнота может возникнуть из-за привычных и понятных причин. Наиболее очевидные из них – пищевое отравление, переедание, тренировки натощак, похмелье.

Но существуют и совсем непонятные и неожиданные причины. Об этом пишет Lifehacker.

Читайте также: Почему тошнит, что с этим делать и о каких заболеваниях это может сигнализировать

1. Сильный стресс

Часто из-за сильного стресса, который возникает из-за важного события, у человека может возникнуть ощущение тошноты.

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Чтобы избежать этого, необходимо успокоиться, дышать глубоко. Можно также прогуляться в парке.

2. Обезвоживание

Ощущение тошноты извещает организм о том, что ему необходима вода. Другой симптом – сухость во рту. Выпейте стакан прохладной воды и симптомы тошноты пройдут.

3. Легкое сотрясение мозга

Тошнота является одним из ярких симптомов черепно-мозговой травмы. Сотрясение может возникнуть даже из-за малейшего удара. Если же вы не теряли сознание, то, вероятнее всего, это состояние не несет опасности.

Легкий струс мозку
Легкое сотрясение мозга

Попробуйте полежать и отдохнуть. Если же тошнота возникла из-за удара, тогда нужно обратиться к терапевту.

4. Вирусный гепатит

Еще до появления желтушного периода у человека снижается аппетит и возникает тошнота. Позже к этим симптомам добавляются зуд, дискомфорт в области печени, иногда повышение температуры.

 
Вирусный гепатит – что это?
Это группа инфекционных заболеваний, поражающая печень, преимущественно возникают симптомы интоксикации.

При появлении этих симптомов необходимо обратиться к терапевту или гепатологу.

5. Низкое кровяное давление

Основные признаки снижения давления – тошнота, слабость и легкое головокружение. Чтобы избежать этого, выпейте несколько стаканов воды или перекусите чем-то соленым.

Низький артеріальний тиск
Низкое артериальное давление

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Теги: LifeStyle Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Food and Drinks Традиции Лечение Профилактика заболеваний Инфекция
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