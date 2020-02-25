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Специальные ковры и лампа: из-за коронавируса в аэропорту Херсона усилили меры безопасности

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Из-за коронавируса в аэропорту Херсона усилили меры безопасности / khersondaily.com

Из-за распространения коронавируса в мире, в международном аэропорту "Херсон" фельдшер осматривает пассажиров с симптомами, похожими на вирусные респираторные заболевания. В аэропорту определена отдельная карантинная стоянка для самолетов – если борт санитарный или на нем люди с подозрением на болезнь.

"Пассажиров, у которых наблюдаются симптомы, похожие на вирусные респираторные заболевания, будет осматривать фельдшер аэропорта и мерить температуру с помощью бесконтактного термометра. В случае подозрения на коронавирус, до приезда медработников людей изолируют в специальную комнату", – сообщили в пресс-службе Херсонской ОГА со ссылкой на первого заместителя директора КП "Херсонские авиалинии" Анатолия Ткача.

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Затем людей будут доставлять в медучреждение для комплексных консультаций и обследований. Принимать таких людей будет Херсонская областная инфекционная больница имени Горбачевского.

Персонал, привлеченный к обслуживанию рейсов, прибывающих из стран с осложненной эпидемической ситуацией, укомплектован респираторными масками, резиновыми перчатками и средствами для дезинфекции.

Перед трапами установлены специальные ковры, обработанные дезинфицирующим раствором, в терминале – бактерицидная лампа.

Добавим, что из-за распространения коронавируса в Италии, в аэропорту "Киев" (Жуляны) начали проходить обязательную температурную проверку все пассажиры, прибывающие рейсами прямого авиасообщения с Италией. Заметим, что от коронавируса в Италии умерли 10 человек, где более 300 – заболели.

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Лечение авиация Новости Украины Новости Херсона Коронавирус 2020 Здоровая жизнь Здоровье
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