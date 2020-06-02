Препарат против коронавируса впервые протестируют на людях – добровольцы уже получили лекарства. Препарат разработали на основе антител в крови людей, которые побороли вирус. Предполагают, что именно этот препарат подойдет для лечения COVID-19.

Первые 32 пациента из разных больниц США получили препарат в различных дозах. Если лекарства докажут свою эффективность, препарат применяют в терапии больных уже этим летом, пишет MIT Technology Review.

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Что это за препарат?

Препарат LY-CoV555 разработали всего за три месяца. Исследователи взяли образцы крови у пациента из США, который переболел COVID-19 в феврале.

Ученые попытались превратить успешную иммунную реакцию в лекарственное средство, которое поможет нейтрализовать вирус. Хотя препарат, в отличие от вакцины, не обеспечит иммунитет на длительное время, антитела могут дать временную защиту на несколько недель или месяцев.

Что это за препарат? LY-CoV555 – первый потенциальный препарат, специально созданный для уничтожения вируса SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19.

Потенциал препарата?

Если испытания окажутся успешными, это будут первые лекарства против COVID-19. Вероятно, они могут появиться уже до конца года.

Данный препарат – это результат совместных усилий фармацевтических компаний Eli Lilly и AbCellera.

Интересно, что и другие фармкомпании, в частности GlaxoSmithKline и Vir Biotechnology, тоже собираются вскоре начать испытания своих версий лекарств на основе антител.

Действительно ли антитела – ключ к преодоление коронавируса?

Нет, стоит понимать, что антитела не являются панацеей.

Ученые еще не разобрались до конца, как работает коронавирус, что усложняет поиск лекарств.

Коктейли с антителами могут как улучшить, так и ухудшить состояние больных пациентов.

Поэтому, даже если антитела будут работать как положено, их дозировка изначально будет ограниченной, а врачам придется принимать решение, кому давать препарат в первую очередь.