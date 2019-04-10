Изобрели экспериментальную вакцину, которая учит организм бороться с раком

Этот препарат помогает нашему телу отыскивать и уничтожать опухоли. Сразу в трех пациентов с неизлечимой лимфомой благодаря вакцине наступила ремиссия.

Ученые из Mount Sinai Hospital в Нью-Йорке разработали экспериментальную вакцину от рака, которая учит наш организм бороться с опухолями, говорится на сайте больницы.

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С ее помощью сразу в трех пациентов с лимфомой наступила ремиссия. Вакцину необходимо вводить непосредственно в саму опухоль. Она учит иммунную систему находить и уничтожать злокачественные клетки не только в первичной опухоли, но и по всему организму.

Через уколы прошли 11 пациентов с лимфомой. Ремиссия наблюдалось в течение нескольких месяцев и даже лет. Результаты эксперимента оказались настолько успешными, что эксперты назвали прорывом.

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Многих из нас может ввести в заблуждение само слово "вакцина", поскольку мы привыкли воспринимать их, как профилактические лекарства, которые не дают любой болезни возможности поражать организм (например, вакцина от кори). Однако этот препарат не предотвращает рак, он помогает лечить его за счет обучения иммунной системы.

Исследователи вкалывали в опухоли стимулятор, который привлекает дендритные клетки лимфатической системы иммунной системы. После воздействия на опухоль низкой дозы облучения туда водили второй стимулятор с активными дендритными клетками. Они делали "инструктаж" Т-клеткам иммунной системы о том, как выявлять и уничтожать раковые клетки, при этом не трогая здоровые клетки.

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