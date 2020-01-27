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Известный туроператор вернет всех украинских туристов из Китая обратно в Украину

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Коронавирус в Китае / Instagram

Туроператор Join UP! возвращает туристов с острова Хайнань домой. Граждане Украины вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля.

Те туристы, которые уже приобрели туры на Хайнань на ближайший срок, могут вернуть стоимость тура или поменять его на другой, сообщает пресс-служба Join UP!.

К теме: Вспышка смертельной пневмонии в Китае: болезнь ширится миром

По состоянию на 27 января на острове Хайнань 33 случая заражения китайским коронавирусом и 1 смерть.

Напомним, что инкубационный период 2019-nCoV длится 14 дней – человек может не чувствовать симптомов, но быть заразным.

Украинские туристы вернутся из Китая домой / Instagram

 
Коронавирус – симптомы
  • Лихорадка;
  • Головная боль;
  • Кашель;
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость;

Что известно о китайском коронавирусе

По состоянию на 27 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умер 81 человек. Общее количество инфицированных – около 3000 человек по всему миру.

  • В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.
  • Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ-2019-nCoV.
  • В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 миллиарда человек.
  • Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.
  • В аэропортах ряда стран, учитывая Украину, дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.
  • Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сейчас он в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, Непале, США и Канаде.
  • Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус 2020 Новости Здоровье Здоровье Китай Здоровая жизнь
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