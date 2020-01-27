Известный туроператор вернет всех украинских туристов из Китая обратно в Украину

Туроператор Join UP! возвращает туристов с острова Хайнань домой. Граждане Украины вернутся домой рейсами 29 января и 1 февраля.

Те туристы, которые уже приобрели туры на Хайнань на ближайший срок, могут вернуть стоимость тура или поменять его на другой, сообщает пресс-служба Join UP!.

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По состоянию на 27 января на острове Хайнань 33 случая заражения китайским коронавирусом и 1 смерть.

Напомним, что инкубационный период 2019-nCoV длится 14 дней – человек может не чувствовать симптомов, но быть заразным.

Украинские туристы вернутся из Китая домой / Instagram

Коронавирус – симптомы Лихорадка;

Головная боль;

Кашель;

Затрудненное дыхание;

Слабость;

Что известно о китайском коронавирусе

По состоянию на 27 января от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умер 81 человек. Общее количество инфицированных – около 3000 человек по всему миру.

В среднем – 9% инфицированных коронавирусом умирает.

Предварительно установленный возбудитель – мутировавший вирус змей и летучей мыши, по определению ВОЗ-2019-nCoV.

В Китае 24 провинции ввели наивысший уровень угрозы в связи с распространением пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Следовательно, специальные меры безопасности здоровья охватили 1,17 миллиарда человек.

Туристические компании и онлайн-агентства временно прекратили организацию групповых туров в Китай.

В аэропортах ряда стран, учитывая Украину, дополнительно будут проверять гостей по китайским направлениям.

Коронавирус, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Сейчас он в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, Непале, США и Канаде.

Таинственный коронавирус способен распространяться от человека к человеку, специалисты заявили об опасении пандемии.

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