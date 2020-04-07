Я часто заражаются коронавирусом от людей без симптомов

Все боятся заразиться от людей без симптомов. Но лишь один из пятнадцати случаев передачи коронавируса может происходить от здорового на вид человека.

К такому выводу пришла группа сингапурских ученых. Результаты их научной работы опубликованы на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

Также на тему: Сколько людей переносят коронавирус бессимптомно: новые данные

Исследование проходило с 23 января по 16 марта в Сингапуре, ученые обследовали 243 пациентов. При этом 157 из них заразились на территории страны.

Из этих 157 человек только 10 заразились от лиц, которые не имели симптомы.

В частности, в одном из случаев 52-летняя женщина заболела COVID-19, просто заняв в церкви то же место, на котором за несколько часов до этого сидели иностранцы-носители коронавируса, у которых на тот момент не было симптомов заболевания.

Ученые подчеркнули, что досимптомное распространение COVID-19 усложняет меры по сдерживанию пандемии и показывает важность сохранения социальной дистанции.



Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.