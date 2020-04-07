Я часто заражаются коронавирусом от людей без симптомов
Все боятся заразиться от людей без симптомов. Но лишь один из пятнадцати случаев передачи коронавируса может происходить от здорового на вид человека.
К такому выводу пришла группа сингапурских ученых. Результаты их научной работы опубликованы на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).
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Исследование проходило с 23 января по 16 марта в Сингапуре, ученые обследовали 243 пациентов. При этом 157 из них заразились на территории страны.
Из этих 157 человек только 10 заразились от лиц, которые не имели симптомы.
В частности, в одном из случаев 52-летняя женщина заболела COVID-19, просто заняв в церкви то же место, на котором за несколько часов до этого сидели иностранцы-носители коронавируса, у которых на тот момент не было симптомов заболевания.
Ученые подчеркнули, что досимптомное распространение COVID-19 усложняет меры по сдерживанию пандемии и показывает важность сохранения социальной дистанции.
Как не заболеть коронавирусом / инфографика 24 Канала
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