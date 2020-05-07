Япония одобрила экспериментальный препарат Ремдесивир для лечения людей с коронавирусом
Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата Ремдесивира для лечения пациентов, которые больны коронавирсной инфекцией.
Об этом сообщает издание CNN. Это первый препарат, получивший лицензию в Японии для лечения больных коронавирусом.
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Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата Ремдесивира для лечения больных коронавирусом с выраженными симптомами,
– говорится в источнике.
В Японии процесс утверждения экспериментального препарата обычно занимает до года, но, учитывая срочность ситуации, чиновники сокращают этот срок до недели.
Проведенное в апреле учеными из США исследование показало, что пациенты с коронавирусом, которые принимали Ремдесивир, выздоравливали быстрее, чем пациенты, которые этого не делали.
Сейчас препарат проходит клинические испытания третьей фазы в лабораториях пяти разных стран. В Китае компания испытывает его на одной тысяче пациентов. Первые полноценные результаты ожидают получить в середине апреля, но на Ремдесивир уже возлагают большие надежды.
В ВОЗ отметили, что "пока это единственный препарат, который может дать эффект".
Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала
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