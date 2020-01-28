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Эффективны ли марлевые повязки против коронавируса, – Минздрав

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Эффективная защита против коронавируса

В Минздраве рассказали, являются ли марлевые повязки эффективным средством защиты против коронавируса. И как правильно защищаться против опасной инфекции.

О том, как защититься от коронавируса, рассказал врач-анестезиолог Дубров Сергей Александрович во время брифинга Минздрава по распространению китайского коронавируса.

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Эффективны ли повязки

Минздрав, руководствуясь протоколом ВОЗ, рекомендует применение респираторов N95 или респираторов FFP2 при контакте с людьми, которые предположительно заражены.

Средствами защиты, которые назвал врач, сейчас обеспечены все врачи первичного звена, а также резиновыми перчатками и защитными очками.

На уточняющий вопрос журналистов, эффективны ли повязки так же, как и при предотвращении гриппа, в Минздраве добавили, что при гриппе не было рекомендаций относительно высшего уровня защиты.


Защитить против коронавируса могут только респираторы высшей защиты

 
Коронавирус что это?
Это группа вирусов, которые могут передаться от животного к человеку и способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Предварительно в Украине расследовали четыре случая подозрения на новый вид смертельного коронавируса из Китая, ни один из них не был подтвержден.

Также 27 января в Киеве подтвердили случай заражения коронавирусом. Однако коронавирусы – это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать разные заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV.

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

  • Регулярно мойте руки с мылом;
  • Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
  • Мойте фрукты и овощи;
  • Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • Избегайте диких животных и не посещайте фермы;

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Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Коронавирус 2020
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