Эффективны ли марлевые повязки против коронавируса, – Минздрав
В Минздраве рассказали, являются ли марлевые повязки эффективным средством защиты против коронавируса. И как правильно защищаться против опасной инфекции.
О том, как защититься от коронавируса, рассказал врач-анестезиолог Дубров Сергей Александрович во время брифинга Минздрава по распространению китайского коронавируса.
Читайте также: У львовянина, который вернулся из Китая, не обнаружили коронавирус – обновлено
Эффективны ли повязки
Минздрав, руководствуясь протоколом ВОЗ, рекомендует применение респираторов N95 или респираторов FFP2 при контакте с людьми, которые предположительно заражены.
Средствами защиты, которые назвал врач, сейчас обеспечены все врачи первичного звена, а также резиновыми перчатками и защитными очками.
На уточняющий вопрос журналистов, эффективны ли повязки так же, как и при предотвращении гриппа, в Минздраве добавили, что при гриппе не было рекомендаций относительно высшего уровня защиты.
Защитить против коронавируса могут только респираторы высшей защиты
Предварительно в Украине расследовали четыре случая подозрения на новый вид смертельного коронавируса из Китая, ни один из них не был подтвержден.
Также 27 января в Киеве подтвердили случай заражения коронавирусом. Однако коронавирусы – это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать разные заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV.
Профилактика nCoV: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- Регулярно мойте руки с мылом;
- Закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- Мойте фрукты и овощи;
- Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- Избегайте диких животных и не посещайте фермы;
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.