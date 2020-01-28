Эффективны ли марлевые повязки против коронавируса, – Минздрав

В Минздраве рассказали, являются ли марлевые повязки эффективным средством защиты против коронавируса. И как правильно защищаться против опасной инфекции.

О том, как защититься от коронавируса, рассказал врач-анестезиолог Дубров Сергей Александрович во время брифинга Минздрава по распространению китайского коронавируса.

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Эффективны ли повязки

Минздрав, руководствуясь протоколом ВОЗ, рекомендует применение респираторов N95 или респираторов FFP2 при контакте с людьми, которые предположительно заражены.

Средствами защиты, которые назвал врач, сейчас обеспечены все врачи первичного звена, а также резиновыми перчатками и защитными очками.

На уточняющий вопрос журналистов, эффективны ли повязки так же, как и при предотвращении гриппа, в Минздраве добавили, что при гриппе не было рекомендаций относительно высшего уровня защиты.



Защитить против коронавируса могут только респираторы высшей защиты

Коронавирус – что это ? Это группа вирусов, которые могут передаться от животного к человеку и способны вызвать простудные заболевания и атипичные пневмонии. В основном, коронавирусами принято считать вирусы инфекционного бронхита птиц, хотя в эту семью входят и коронавирусы человека.

Предварительно в Украине расследовали четыре случая подозрения на новый вид смертельного коронавируса из Китая, ни один из них не был подтвержден.

Также 27 января в Киеве подтвердили случай заражения коронавирусом. Однако коронавирусы – это большое семейство респираторных вирусов, которые могут вызывать разные заболевания: от обычной простуды до тяжелого острого респираторного синдрома. Обнаруженный коронавирус не является новой инфекцией 2019-nCoV.

Профилактика nCoV: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

Регулярно мойте руки с мылом;

Закрывайте нос и рот, когда чихаете;

Мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

Мойте фрукты и овощи;

Избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

Избегайте диких животных и не посещайте фермы;