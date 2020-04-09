Экспресс-тест трижды не показал коронавирус у мужчины с подтвержденным диагнозом

В Черниговской области в мужчины больного COVID-19 экспресс-тесты трижды показывали отрицательный результат.

Об этом сообщил директор Нежинской центральной районной больницы Александр Костырко, пишет издание "UA: Чернігів".

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Житель Носовки заболел 25 марта, и был госпитализирован 3 апреля в Нежине. Лабораторное подтверждение наличия коронавируса у мужчины пришло 8 апреля. Однако экспресс-тест не обнаружили COVID-19.

"Провели тестирование. Тестирование отрицательное. Нам сообщили, что дважды делали тестирование в Носовке. Также эти тесты были отрицательные. Он лечился, я так понял, в центре первичной медико-санитарной помощи в Носовке. Есть двустороннее воспаление. Назначено ему патогенетическое лечение. В принципе, ему не хуже. Без кислородной поддержки. Общее состояние – средней тяжести", – сказал Костырко.

По состоянию на 9 апреля в Украине подтверждены 1 892 случая коронавируса, из них 57 – летальных. 45 больным удалось выздороветь.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 Канала

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