Эликсир молодости: ученые случайно изобрели лекарство от старения

Ученые из США обнаружили, что препарат ламивудин, который применяется для лечения ВИЧ-инфекции, может использоваться также для борьбы с хроническим воспалением и другими признаками старения.

В стареющих клетках, в которых нарушается механизм деления, важный класс ретротранспозонов, который называют L1, выходит из-под клеточного контроля. Он начинает размножаться в клетках, это вызывает воспалительные реакции, которые распространяются на соседние, здоровые клетки, говорится в результатах исследования.

Читайте также: Опровергли популярный миф о мозге и нервной системе

Ученые проверили шесть различных лекарств-ингибиторов, чтобы узнать, могут ли они блокировать активность L1. Препарат от ВИЧ – ламивудин, заметно выделялся в процессе исследования, благодаря своей активности и отсутствию побочных эффектов.



Таблетки, которые борются с процессами старения

Ламивудин уменьшал активность L1 и подавлял проявление секреторного фенотипа, которые тождественны со старением. У 20-месячных мышей препарат за шесть месяцев приема способствовал исчезновению признаков потери жира и мышц, а также рубцеванию почек.

В будущем исследователи планируют приступить к клиническим испытаниям с участием людей, которые страдают от артрита и болезни Альцгеймера.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.