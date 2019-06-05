Эмоциональное выгорание – не болезнь: объяснение от Супрун
Эмоциональное выгорание включено к 11-му пересмотру Международной классификации болезней. Но это не болезнь, а профессиональное явление, которое влияет на здоровье человека.
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что на ассамблее World Health Organization обновили Международную классификацию болезней (МКБ).
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В ней выгорание входит в категорию факторов, которые влияют на состояние здоровья или контакт со службами системы здравоохранения.
Впрочем, выгорание создает существенные проблемы в жизни человека и мешает его нормальной жизнедеятельности. Это синдром, являющийся результатом хронического стресса на работе.
В ВОЗ уточняют, что эмоциональное выгорание непосредственно касается работы.
- ощущение мотивационного и физического истощения
- психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей
- циничное или негативное отношение к своим обязанностям
- снижение работоспособности.
Также у человека может наблюдаться нарушение пищевого поведения и сна, неуверенность в своем профессионализме или способностях. Часто выгорание сопровождается цинизмом относительно работы и коллег.
Эмоциональное выгорание могут вызывать ряд факторов, связанных с работой.
- Невозможность влиять на процессы, касающиеся вашей работы
- Ощущение изолированности в коллективе
- Непонятные и нечеткие рабочие требования/ожидания
- Неудобные рабочие условия (коллеги отвлекают, а руководство вмешивается в работу в мелких вопросах)
- Отсутствие баланса между работой и личной жизнью.
Среди факторов, которые влияют на появление эмоционального выгорания – постоянная работа в нерабочее время, чрезмерная нагрузка, "нездоровый" трудоголизм и стремление быть вовлеченным во все процессы, а также монотонность работы и отсутствие заметных результатов.
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