Эмоциональное выгорание – не болезнь: объяснение от Супрун

Эмоциональное выгорание включено к 11-му пересмотру Международной классификации болезней. Но это не болезнь, а профессиональное явление, которое влияет на здоровье человека.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что на ассамблее World Health Organization обновили Международную классификацию болезней (МКБ).

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В ней выгорание входит в категорию факторов, которые влияют на состояние здоровья или контакт со службами системы здравоохранения.

МКБ – что это? Это основной классификатор заболеваний, который используется для определения тенденций и статистики распространенности разных болезней и расстройств в общемировом масштабе. Этот список является стандартом для международных докладов о заболеваниях. В целом в документ вошли более 55 тысяч болезней, расстройств и травм.

Впрочем, выгорание создает существенные проблемы в жизни человека и мешает его нормальной жизнедеятельности. Это синдром, являющийся результатом хронического стресса на работе.

В ВОЗ уточняют, что эмоциональное выгорание непосредственно касается работы.

Врач Ульяна Супрун "В то же время, важно понимать, что речь идет не только о большой нагрузке на работе, а также о значительном и длительном стрессе. Именно поэтому эмоциональное выгорание часто случается у тех, кто постоянно взаимодействует с другими людьми — врачей, психологов, учителей и полицейских. Например, от 25 до 75% медицинских работников по всему миру сталкиваются с эмоциональным выгоранием, в зависимости от специальности врача".

Эмоциональное выгорание – симптомы ощущение мотивационного и физического истощения психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей циничное или негативное отношение к своим обязанностям снижение работоспособности.

Также у человека может наблюдаться нарушение пищевого поведения и сна, неуверенность в своем профессионализме или способностях. Часто выгорание сопровождается цинизмом относительно работы и коллег.

Эмоциональное выгорание могут вызывать ряд факторов, связанных с работой.

Эмоциональное выгорание – факторы развития Невозможность влиять на процессы, касающиеся вашей работы Ощущение изолированности в коллективе Непонятные и нечеткие рабочие требования/ожидания Неудобные рабочие условия (коллеги отвлекают, а руководство вмешивается в работу в мелких вопросах) Отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

Среди факторов, которые влияют на появление эмоционального выгорания – постоянная работа в нерабочее время, чрезмерная нагрузка, "нездоровый" трудоголизм и стремление быть вовлеченным во все процессы, а также монотонность работы и отсутствие заметных результатов.

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