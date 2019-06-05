Эмоциональное выгорание – не болезнь: объяснение от Супрун

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Эмоциональное выгорание – не болезнь
Эмоциональное выгорание – не болезнь / bild.de

Эмоциональное выгорание включено к 11-му пересмотру Международной классификации болезней. Но это не болезнь, а профессиональное явление, которое влияет на здоровье человека.

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун отметила, что на ассамблее World Health Organization обновили Международную классификацию болезней (МКБ).

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В ней выгорание входит в категорию факторов, которые влияют на состояние здоровья или контакт со службами системы здравоохранения.

 
МКБ – что это?
Это основной классификатор заболеваний, который используется для определения тенденций и статистики распространенности разных болезней и расстройств в общемировом масштабе. Этот список является стандартом для международных докладов о заболеваниях. В целом в документ вошли более 55 тысяч болезней, расстройств и травм.

Впрочем, выгорание создает существенные проблемы в жизни человека и мешает его нормальной жизнедеятельности. Это синдром, являющийся результатом хронического стресса на работе.

В ВОЗ уточняют, что эмоциональное выгорание непосредственно касается работы.

 
Врач Ульяна Супрун
"В то же время, важно понимать, что речь идет не только о большой нагрузке на работе, а также о значительном и длительном стрессе. Именно поэтому эмоциональное выгорание часто случается у тех, кто постоянно взаимодействует с другими людьми — врачей, психологов, учителей и полицейских. Например, от 25 до 75% медицинских работников по всему миру сталкиваются с эмоциональным выгоранием, в зависимости от специальности врача".
 
Эмоциональное выгорание – симптомы
  1. ощущение мотивационного и физического истощения
  2. психологическое дистанцирование от профессиональных обязанностей
  3. циничное или негативное отношение к своим обязанностям
  4. снижение работоспособности.

Также у человека может наблюдаться нарушение пищевого поведения и сна, неуверенность в своем профессионализме или способностях. Часто выгорание сопровождается цинизмом относительно работы и коллег.

via GIPHY

Эмоциональное выгорание могут вызывать ряд факторов, связанных с работой.

 
Эмоциональное выгорание – факторы развития
  1. Невозможность влиять на процессы, касающиеся вашей работы
  2. Ощущение изолированности в коллективе
  3. Непонятные и нечеткие рабочие требования/ожидания
  4. Неудобные рабочие условия (коллеги отвлекают, а руководство вмешивается в работу в мелких вопросах)
  5. Отсутствие баланса между работой и личной жизнью.

Среди факторов, которые влияют на появление эмоционального выгорания – постоянная работа в нерабочее время, чрезмерная нагрузка, "нездоровый" трудоголизм и стремление быть вовлеченным во все процессы, а также монотонность работы и отсутствие заметных результатов.

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Теги: Ульяна Супрун Новости Здоровье Здоровье Психология ВОЗ
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